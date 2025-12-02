به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نوبخت شامگاه سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران از مهار کامل آتش‌سوزی جنگل‌های چهاردانگه و روستای باباکلا خبر داد و از همکاری گسترده نیروهای محلی و دستگاه‌های اجرایی قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه از صبح امروز گزارش آتش‌سوزی به فرمانداری اعلام شد، افزود: بلافاصله جلسه مدیریت بحران با حضور بخشدار، همکاران فرمانداری، نیروهای هلال‌احمر، راهداری، جوامع محلی، شوراها، پایگاه مقاومت، اداره منابع طبیعی و نیروهای حفاظت در منطقه برگزار شد.

نوبخت ادامه داد: با توجه به صعب‌العبور بودن منطقه و فاصله نقاط آتش‌سوزی، بخشی از حریق امروز صبح مهار شد و بخش دیگر نیز با تلاش شبانه نیروها کنترل شد.

فرماندار ساری تصریح کرد: با همکاری مدیریت بحران استانداری و دستور استاندار محترم، امکانات کافی در اختیار نیروهای عملیاتی قرار گرفت و در کمتر از هشت ساعت بخش عمده آتش مهار شد.

وی اضافه کرد: همچنان نیروهای منابع طبیعی در منطقه مستقر هستند تا مدیریت کامل و پایدار بر فضای جنگلی انجام شود.

نوبخت با اشاره به استفاده از بالگرد برای اطفای حریق گفت: به دلیل شرایط جوی، بالگرد روز چهارشنبه صبح وارد عملیات خواهد شد و تیم‌های ۸ تا ۱۰ نفره از بسیج، بهاران و پایگاه مقاومت نیز برای اطفای کامل حریق آماده شده‌اند.

وی در پایان یادآور شد: طی هفته گذشته در چند نقطه شهرستان ساری از جمله باباکلا، توره، پرآباد و خدای شمالی آتش‌سوزی رخ داد که تمامی آن‌ها به موقع و به‌طور کامل مهار و اطفا شد و آخرین منطقه باقی‌مانده نیز فردا صبح کنترل کامل خواهد شد.