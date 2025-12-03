به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی عصر چهارشنبه در یکصد و یازدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان با تشکر از اقدامات اتاق بازرگانی در مسئولیت‌های اجتماعی و تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی اظهار کرد: برگزاری همایش‌های کاربردی کمک می‌کند تا نظام مسائل درست احصا شود و در فضایی علمی برای حل مسائل مشارکت داشته باشیم.

وی با اشاره به مقوله تغییر اقلیم در استان گفت: باید کشاورزی و شیلات استان اقتصادی شود و اگر به سمت الگوهای نوین و تکنولوژی کشت نرویم؛ بهره‌وری کشاورزی به نقطه انسداد خواهد رسید.

آشوری تازیانی ادامه داد: تلاش شورای بخش خصوصی و دولت رسیدن به فهم مشترک در روند تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها است بر همین اساس از نمایندگان قوه مقننه و قوه قضائیه هم باید برای این شورا دعوت شود.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان با اشاره به بهبود ۱۰ پله‌ای رتبه استان در فضای کسب و کار، گفت: باید برای ارتقای وضعیت کسب و کار هرمزگان برنامه ریزی و مشارکت جمعی داشته باشیم و در حوزه رشد اقتصادی نیز باید همه نگاه دقیقی داشته باشیم.

وی با اشاره به تکلیف قانون براق رشد ۸ درصدی در کشور گفت: ۲.۸ رشد اقتصادی مربوط به بهره‌وری و ۵.۲ مربوط به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف است که باید با یافتن راه حل مشترک این هدف گذاری را محقق کنیم.

آشوری بر لزوم تشکیل کارگروه سرمایه‌گذاری و کارگروه امنیت سرمایه‌گذاری استان با حضور بخش خصوصی، نهادهای امنیتی و قضائی تأکید کرد و ادامه داد: امنیت سرمایه‌گذاری اگر مخدوش شود به اهداف خود برای تحقق رشد ۵.۲ درصدی نخواهیم رسید از این رو با مبنا قرار دادن قانون و درک مشترک باید در راستای جذب سرمایه‌گذاری و تأمین امنیت این موضوع تلاش کنیم.

استاندار هرمزگان، اظهار کرد: نباید بردار و برآیند اقدامات منجر به تضییع حقوق عمومی و خصوصی شود بلکه حق حاکمیت و مردم باید به صورت جمعی دیده شود.