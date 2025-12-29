به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در نشست با سرمایهگذار چینی فعال در حوزه پنلهای خورشیدی گفت: استان هرمزگان آمادگی لازم برای سرمایهگذاریهای متنوع در محورهای مختلف را دارد و ظرفیتهای فراوانی در زمینههای گوناگون اقتصادی، صنعتی و انرژیهای نو در این استان وجود دارد.
وی با بیان اینکه فرصتهای سرمایهگذاری استان هرمزگان احصا و ارائه شده است، افزود: زمینههای متنوعی برای حضور سرمایهگذاران در استان فراهم است و از مشارکت فعال سرمایهگذاران خارجی استقبال میکنیم.
استاندار هرمزگان در ادامه با اشاره به روابط جمهوری اسلامی ایران و چین گفت: روابط ایران و چین روابطی مستحکم، راهبردی و رو به توسعه است و در بخشهای مختلف ظرفیت گسترش همکاریهای مشترک وجود دارد.
آشوری تازیانی خاطرنشان کرد: حضور شما در بندرعباس به عنوان شهری راهبردی و دارای موقعیت ممتاز اقتصادی میتواند نقطه آغاز خوبی برای همکاریهای مشترک باشد.
