آمادگی هرمزگان برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با سرمایه‌گذاران خارجی

آمادگی هرمزگان برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با سرمایه‌گذاران خارجی

بندرعباس- استاندار هرمزگان از آمادگی کامل هرمزگان برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با سرمایه‌گذاران خارجی به‌ویژه سرمایه‌گذاری چینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در نشست با سرمایه‌گذار چینی فعال در حوزه پنل‌های خورشیدی گفت: استان هرمزگان آمادگی لازم برای سرمایه‌گذاری‌های متنوع در محورهای مختلف را دارد و ظرفیت‌های فراوانی در زمینه‌های گوناگون اقتصادی، صنعتی و انرژی‌های نو در این استان وجود دارد.

وی با بیان اینکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان هرمزگان احصا و ارائه شده است، افزود: زمینه‌های متنوعی برای حضور سرمایه‌گذاران در استان فراهم است و از مشارکت فعال سرمایه‌گذاران خارجی استقبال می‌کنیم.

استاندار هرمزگان در ادامه با اشاره به روابط جمهوری اسلامی ایران و چین گفت: روابط ایران و چین روابطی مستحکم، راهبردی و رو به توسعه است و در بخش‌های مختلف ظرفیت گسترش همکاری‌های مشترک وجود دارد.

آشوری تازیانی خاطرنشان کرد: حضور شما در بندرعباس به عنوان شهری راهبردی و دارای موقعیت ممتاز اقتصادی می‌تواند نقطه آغاز خوبی برای همکاری‌های مشترک باشد.

