دانش آموخته دانشکده ملی مهارت دختران کاشان ۱۰ زندانی را آزاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مریم بهمنی پیش از ظهر چهارشنبه دز جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه دانشگاه ملی مهارت ۱۸۵ دانشکده در سراسر ایران دارد، اظهار کرد: در دانشکده ملی مهارت دختران کاشان بیش از دو هزار دانشجو مشغول به تحصیل هستند که بیش از ۶۰ درصد آنها بومی هستند.

وی با بیان اینکه ۲۲ رشته مقطع در دانشکده ملی مهارت دختران کاشان وجود دارد، ابراز کرد: رشته فرش یکی از رشته‌هایی است که در بین مجموعه دانشگاه ملی مهارت ایران فقط در دانشکده دختران کاشان تدریس می‌شود.

رئیس دانشکده ملی مهارت دختران کاشان با بیان اینکه رشته‌های این دانشکده به صورت مهارت محور است، تصریح کرد: ۷۰ درصد سرفصل دروس این دانشکده دروس کارگاهی و عملی است و این باعث شده است که دانشجو بعد از فارغ التحصیلی دغدغه کار نداشته باشد چراکه سه سال هنرستان به همراه دوران دانشگاه به صورت مهارتی در حال آموزش دیدن است.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد دانش آموختگان دانشکده ملی مهارت دختران کار جذب بازار کار می‌شوند، گفت: با توجه به اینکه دانشجویان این دانشکده به صورت مهارتی دروس را آموخته‌اند، بخش عظیمی از دانشجویان در بازار کار رشته تحصیلی آنها با موقعیت کاری آنها تطابق دارد.

بهمنی با اشاره به اینکه بسیاری از دانش آموختگان دانشکده ملی مهارت دختران کاشان خود کارفرما هستند، خاطرنشان کرد: به طور مثال ما دانشجویی داشته‌ایم که حتی با منابع درآمدی خود توانسته است ۱۰ زندانی را آزاد کند.

وی با اشاره به اینکه رشته‌های دانشکده ملی مهارت با نیاز بازار مرتبط و همسان هستند، گفت: دانشگاه ملی مهارت هر دو سال یکبار با صاحبان صنایع جلسه می‌گذارند و بازار را می‌سنجند و رشته‌ای را می‌آوریم که نیاز صنعت و شهر باشد.

رئیس دانشکده ملی مهارت دختران کاشان با اشاره به اینکه دنیا به این نتیجه رسیده است که دانشگاه به سمت مهارت محور پیش برود، افزود: در دانشگاه ملی مهارت رویکرد این است که دانشجویان بر اساس توانایی و مهارتی پرورش یابند.

وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین دغدغه‌های دانشکده ملی مهارت دختران کاشان ساختمان آن در محل فعلی است، اظهار کرد: با توجه فرسودگی این ساختمان، بنای و سایت جدید این دانشکده در حال احداث است که برای تکمیل آن بیش از پنج هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است که امیدوارم هرچه زودتر اعتبارات لازم تأمین شود.

بهمنی با اشاره به اینکه ساختمان و بنای کنونی دانشکده ملی مهارت دختران کاشان در حال حاضر ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که به همت خیران بوده است، تصریح کرد: بنای این ساختمان بیش از ۲۷ هزار مترمربع زیربنا دارد که تاکنون بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.

وی ابراز کرد: پرورش دانشجویان در این دانشگاه باعث می‌شود که مهارت و توانایی دانشجویان تکمیل شود و پس از آن دانش آموختگان می‌توانند برای خود اشتغال و منبع درآمد داشته باشند که این باعث می‌شود بنیان خانواده مستحکم‌تر و دانش آموخته از آسیب‌های اجتماعی به دور باشد.