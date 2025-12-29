به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام والمسلمین سیدسعید حسینی عصر دوشنبه در آئین رونمایی از ماکت بیمارستان شهید مکی سامرا که توسط دانشجویان گروه معماری آموزشکده ملی مهارت دختران کاشان انجام شده بود، اظهار کرد: این کار فوق العاده دانشجویان این آموزشکده نمادی از پیوند دانش، مهارت و تعهد اجتماعی است.
وی با اشاره به اهمیت آموزشهای مهارتی در بین دانشجویان ابراز کرد: مهارت آموزی دانشجویان باعث میشود که آینده سازان کشور کمترین دغدغه را برای شغل داشته باشند چراکه با مهارت خود میتوانند زمینه را برای خوداشتغالی فراهم کنند.
امام جمعه کاشان و عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر دانش افزایی و کسب مهارتهای کاربردی توسط دانشجویان تصریح کرد: آموزشهای مهارتی نقش مؤثری در خدمت به آرمانهای انسانی و اسلامی دارد.
وی ضمن تشکر و قدردانی از دانشجویان و اساتید آموزشکده ملی مهارت دختران کاشان بابت طراحی و پیاده سازی ماکت بیمارستان شهید مکی سامرا خاطرنشان کرد: هنگامی که کار برای خدا باشد چه کوچک و چه بزرگ، خدا با شما خواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی ضمن تاکید بر استفاده از ظرفیتهای دانشجویان مهارتی در توسعه شهر و پیشبرد اهداف ایرانی اسلامی گفت: نگاه حرفهای و خلاقانه این دانشجویان به همراه تواناییها و پتانسیلهای قابل توجه آنان باعث میشود که خروجی هر کاری به بهترین شکل ممکن خود را نشان دهد.
در بخش دیگری از این برنامه رونمایی اژ ماکت بیمارستان شهید مکی سامرا مریم بهمنی رئیس آموزشکده ملی مهارت دختران کاشان با اشاره به رویکرد مهارتمحور دانشگاه ملی مهارت دختران کاشان، اظهار کرد: هدف ما در این آموزشکده، تربیت دانشآموختگانی است که علاوه بر برخورداری از دانش علمی، توانایی حضور مؤثر در پروژههای واقعی و کاربردی و عملی را داشته باشند و علاوه بر تحصیل علم کارآفرین و فعال در زمینه صنعت هم باشند.
وی ساخت ماکت بیمارستان شهید مکی سامرا را نمونهای موفق از آموزش مبتنی بر عمل دانست که با همت دانشجویان و هدایت اساتید متخصص رشته معماری این مرکز آموزشی به ثمر نشسته است.
رئیس آموزشکده ملی مهارت دختران کاشان همچنین با قدردانی از حضور حجت الاسلام حسینی امام جمعه کاشان در این برنامه خاطرنشان کرد: دانشجویان ما امروز نشان دادند که میتوانند با تکیه بر مهارت، خلاقیت و روحیه مسئولیتپذیری اجتماعی، در پروژههایی با ابعاد ملی و بینالمللی نقشآفرینی کنند.
وی افزود: چنین فعالیتهایی علاوه بر ارتقای توان حرفهای دانشجویان، زمینه تقویت هویت فرهنگی، دینی و اجتماعی آنان را نیز فراهم میسازد.
به گزارش مهر در پایان این آئین، از دانشجویان سازنده ماکت با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد و بر استمرار چنین همکاریهایی میان عالی آموزشکده ملی مهارت دختران کاشان و نهادهای اجرایی و فرهنگی تأکید شد.
