کریم نصیریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در سطح کشور سابقه ۴۰ ساله آموزشکده‌ها و دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای را شاهد هستیم و در استان اردبیل نیز از سال ۷۵ این آموزشکده‌ها فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی تصریح کرد: از جمع ۱۸۰ دانشکده فنی و حرفه‌ای در کشور، سهم استان اردبیل سه دانشکده است که دانشکده فنی و حرفه‌ای خلخال از سال ۹۰ فعالیت خود را آغاز کرده و ۲ دانشکده فنی و حرفه‌ای پسران و دختران در اردبیل نیز در سال‌های اخیر فعالیت خود را گسترش دادند.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان اردبیل گفت: با تصویب مجلس این آموزشکده و دانشکده به دانشگاه فنی و حرفه‌ای زیر نظر وزارت علوم ارتقای درجه یافته و از سال ۹۰ سعی بر این بوده تا با حمایت همه‌جانبه این دانشگاه‌ها فعالیت خود را به صورت منسجم با هدف ارتقا مهارت نیروی انسانی انجام دهند.

نصیریان ظرفیت دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای استان را در پذیرش دانشجو ۶ هزار نفر اعلام کرد و افزود: در سه دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان در مجموع ۲ هزار و ۵۰۰ دانشجو مشغول تحصیل هستند که این تعداد حتی کمتر از نصف ظرفیت دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ۲۸ کارگاه مجهز در این دانشگاه برای تحصیل مهارتی دانشجویان مهیا شده و ۷۰ درصد دروس ارائه شده عملی و تنها ۳۰ درصد به صورت تئوری است.

نصیریان اضافه کرد: دانش‌آموختگان این دانشگاه که عمدتاً در کوتاه‌ترین زمان وارد بازار کار می‌شوند، حین تحصیل مشغول به کار بوده و در رشته‌های مرتبط فعالیت‌های اقتصادی خود را انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه ابعاد مختلفی از این دانشگاه معرفی نشده و همچنان بخش عظیمی از جوانان و نوجوانان از فعالیت این دانشگاه فنی و مهارتی بی‌خبر هستند، بیان کرد: امیدواریم با همکاری رسانه‌ها، این دانشگاه که در اردبیل برای پسران در ابتدای جاده خلخال، جنب هواشناسی و برای دختران جنب دامپزشکی فعالیت می‌کند، بیش از گذشته معرفی شود.

نصیریان در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در خلخال نیز در ابتدای جاده کوثر فعالیت دانشگاه فنی و حرفه‌ای را شاهد هستیم که در رشته‌های مختلف نظیر برق، کامپیوتر، تأسیسات مکانیکی، حسابداری، گرافیک، طراحی و دوخت، معماری، عمران، نرم‌افزار و رشته ساخت و ساز جذب دانشجو را انجام می‌دهیم.

وی تصریح کرد: تلاش ما بر این است تا با جذب دانشجو از بین دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل هنرستان‌ها و یا جذب آزاد دانشجو بتوانیم در رشته‌های مختلف زمینه تحصیل را برای دانشجویان مهیا کنیم.

نصیریان گفت: در برخی از رشته‌ها نظیر ساخت و تولید به رغم مهیا بودن امکانات و شرایط پذیرش مناسب ۱۰ تا ۱۲ دانشجو را توانستیم جذب کنیم در حالی که بازار کار برای این رشته و سایر رشته‌های مهارتی و فنی مهیا شده است.

وی به رغبت و انگیزه دانش‌آموزان برای تحصیل در رشته‌های فنی و مهارتی اشاره کرد و افزود: امیدواریم با ترغیب و تشویق خانواده‌ها، بخش عظیمی از دانش‌آموزان با انتخاب رشته‌های مهارتی بتوانند به سرعت وارد بازار کار شوند.

نصیریان خاطرنشان کرد: در مقطع کاردانی پذیرش دانشجو از طریق کنکور برای هنرجویان هنرستان‌ها انجام می‌شود که اواخر مردادماه آزمون فنی و حرفه‌ای را شاهد خواهیم بود.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان اردبیل اضافه کرد: شرکت‌کنندگان در کنکور نیز می‌توانند در گروه‌های مختلف در رشته‌های فنی و حرفه‌ای را انتخاب کرده و بعد از پذیرش در این دانشگاه، به صورت رایگان تحصیل کرده و حتی تا مقطع دکترا نیز تحصیلات خود را در رشته‌های مهارتی ادامه دهند.