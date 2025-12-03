۱۰۰ پروژه پیشران در ۱۳ شهرستان اصفهان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش خسروی ظهر چهارشنبه در نشست با فرمانداران استان، از نهایی شدن مصوبه‌ای در شورای برنامه‌ریزی خبر داد که بر اساس آن «گروه کاری توسعه متوازن» به عنوان بازوی تخصصی رصد و پایش عدالت توسعه‌ای در شهرستان‌ها فعالیت خود را آغاز می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه یکی از چالش‌های جدی اصفهان، تمرکز ناهمگون پروژه‌ها در برخی نقاط استان است، اظهار کرد: هدف از تشکیل این گروه کاری، جلوگیری از انباشت برنامه‌ها در چند شهرستان و خالی ماندن ظرفیت‌های مناطق دیگر است تا توسعه با فاصله و گسست مواجه نشود.

بازنگری در فهرست ۱۶۴ پروژه پیشران استان

معاون اقتصادی استاندار اصفهان در ادامه با اشاره به تعریف ۱۶۴ پروژه پیشران در ۲۸ شهرستان گفت: میانگین حدود شش پروژه برای هر شهرستان، عدد بالایی است و تحقق آن‌ها با توجه به حجم مسئولیت فرمانداران، دشوار به نظر می‌رسد. به گفته وی، بهتر است هر شهرستان نهایتاً دو یا سه پروژه محوری و اثرگذار را در اولویت قرار دهد تا هم امکان نظارت دقیق فراهم باشد و هم سرعت اجرا افزایش یابد. خسروی با بیان اینکه

وی تصریح کرد: به فرمانداران تأکید شده پروژه‌هایی که پیشبرد آن‌ها بدون تسهیلات ممکن نیست یا در انتظار منابع بیرونی مانده‌اند، از فهرست حذف شوند و طرح‌هایی در اولویت قرار گیرند که قابلیت اجرا با منابع محلی و ظرفیت‌های موجود را دارند.

خسروی ابراز کرد: فرمانداران باید گزارش‌های منظم پیشرفت را هم به استانداری و هم به معاونت اقتصادی ارسال کنند تا پایش توسعه به‌صورت مستمر انجام شود.

معاون اقتصادی استاندار اصفهان هدف نهایی این سیاست را شکل‌گیری توسعه متوازن در تمامی ۲۸ شهرستان استان عنوان کرد و افزود: با چابک‌سازی فهرست پیشران‌ها و تمرکز بر پروژه‌های مؤثر، شکاف‌های توسعه‌ای میان مناطق استان به‌تدریج کاهش خواهد یافت.

در بخش پایانی نشست، ابراهیم محسنی، مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان نیز گزارشی از وضعیت مصرف گاز، تراز تأمین در فصول سرد و برنامه‌های مدیریت مصرف ارائه کرد و به پرسش‌های فرمانداران پاسخ داد.