به گزارش خبرنگار مهر، کوروش خسروی شامگاه چهارشنبه در گردهمایی فرمانداران استان اصفهان با بیان اینکه با همکاری ۲۸ شهرستان ۱۶۰ پروژه پیشران با ۵۱۰ همت تعریف شد، اظهار کرد: برای اولین بار در کشور، فرمانداران با پروژه‌های توسعه اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار درگیر شدند درحالی که پیش از این تنها به پیگیری برخی مسائل سیاسی و عمرانی می‌پرداختند.

وی ضمن تقدیر از عملکرد فرمانداران در این زمینه عنوان کرد: با نظر استاندار اصفهان مقرر شد که کارگروه توسعه متوازن استان تشکیل و در هر ماه وضعیت پروژه‌های پیشران در شهرستان‌ها مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به ضرورت تنظیم بازار با توجه به فرا رسیدن ایام ماه مبارک رمضان در شش ماهه دوم سال بیان کرد: دستگاه‌های نظارتی به منظور تنظیم بازار، انبارهای موجود در شهرستان‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند و چنانچه کالای ثبت نشده در سامانه انبارها کشف شود، مشمول احتکار تلقی می‌گردد.

وی خواستار پیگیری فرمانداران برای ابلاغ این موضوع به انبارداران توسط مراجع ذی‌ربط شد و گفت: این امر با آموزش و اطلاع‌رسانی صحیح قابل مدیریت بوده و از چالش‌های بعدی جلوگیری می‌شود.

خسروی افزود: از ماه‌های آینده شاهد برپایی نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا و روستابازارها در آستانه عید نوروز خواهیم بود؛ این مجموعه‌ها در کنترل بازار و ارائه محصولات با قیمت مناسب بسیار مؤثر خواهد بود و لازم است که با نظارت فرمانداران اجرا شود.

وی با بیان اینکه دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها یکی از اولویت‌های جدی کشور است، گفت: هم‌اکنون از بیش از چهار هزار نانوایی در سطح استان، یک هزار ۴۰۰ واحد موفق به دریافت تسهیلات و خریداری موتور برق شدند؛ با توجه به معرفی واحدها توسط فرمانداران، لازم است بازرسی‌های لازم به منظور آگاهی از استفاده از تسهیلات تنها برای خرید موتور برق انجام شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان افزود: با توجه به تأکید وزارت کشور مبنی‌بر تجهیز نانوایی‌ها به کپسول گاز در کنار موتور برق، لازم است فرمانداران از مشارکت‌های محلی برای تأمین و استقراض کپسول‌های گاز استفاده نمایند.