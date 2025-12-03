  1. استانها
  2. لرستان
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۶

تقدیر باشگاه خیبر از مهرداد قنبری به پاس ۱۱۹ بازی

تقدیر باشگاه خیبر از مهرداد قنبری به پاس ۱۱۹ بازی

خرم‌آباد- باشگاه خیبر از مهرداد قنبری به خاطر ۱۱۹ بازی با لباس این تیم تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که پیش از شروع تمرین امروز چهارشنبه تیم فوتبال خیبر برگزار شد، از مهرداد قنبری، کاپیتان باتجربه این تیم، به پاس زحمات و وفاداری‌اش تقدیر به عمل آمد.

قنبری که شماره ۱۹ خیبر را به تن دارد، در هفته گذشته و در بازی مقابل ذوب‌آهن اصفهان، به رکورد قابل توجه ۱۱۹ بازی با پیراهن این تیم رسید.

تقدیر باشگاه خیبر از مهرداد قنبری به پاس ۱۱۹ بازی

این دستاورد در پنجمین فصل متوالی حضورش در خیبر محقق شده است.

وی که سابقه قهرمانی با خیبر در لیگ آزادگان را نیز در کارنامه خود دارد، همواره به عنوان یکی از ارکان اصلی و الگوهای تیم شناخته می‌شود.

این مراسم تقدیر، نشان‌دهنده قدردانی مجموعه باشگاه خیبر از وفاداری و عملکرد تأثیرگذار بازیکنان پیشکسوت خود است.

کد خبر 6677037

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها