تقدیر باشگاه خیبر از مهرداد قنبری به پاس ۱۱۹ بازی

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که پیش از شروع تمرین امروز چهارشنبه تیم فوتبال خیبر برگزار شد، از مهرداد قنبری، کاپیتان باتجربه این تیم، به پاس زحمات و وفاداری‌اش تقدیر به عمل آمد.

قنبری که شماره ۱۹ خیبر را به تن دارد، در هفته گذشته و در بازی مقابل ذوب‌آهن اصفهان، به رکورد قابل توجه ۱۱۹ بازی با پیراهن این تیم رسید.

این دستاورد در پنجمین فصل متوالی حضورش در خیبر محقق شده است.

وی که سابقه قهرمانی با خیبر در لیگ آزادگان را نیز در کارنامه خود دارد، همواره به عنوان یکی از ارکان اصلی و الگوهای تیم شناخته می‌شود.

این مراسم تقدیر، نشان‌دهنده قدردانی مجموعه باشگاه خیبر از وفاداری و عملکرد تأثیرگذار بازیکنان پیشکسوت خود است.