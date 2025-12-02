به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه خیبر خرمآباد در اطلاعیهای اعلام کرد: بلیتفروشی دیدار تیم فوتبال خیبر خرمآباد و شمس آذر قزوین از طریق سایت http://kheybarticket.ir آغاز شد.
هواداران گرامی، هماکنون میتوانید با مراجعه به سایت بلیتفروشی، نسبت به تهیه بلیت دیدار خیبر و شمس آذر در هفته دوازدهم لیگ برتر که روز پنجشنبه ۱۳ آذر در ورزشگاه تختی خرمآباد برگزار میشود، اقدام کنید.
بهاینترتیب، لطفاً تنها با تهیه بلیت و دردستداشتن کارت شناسایی و تصویر بلیت تهیه شده به ورزشگاه مراجعه فرمائید.
همچنین برای ورود به ورزشگاه تنها از ورودیهای اختصاصی در نظر گرفته شده استفاده کنید.
نظر شما