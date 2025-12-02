  1. استانها
بلیت‌فروشی دیدار خیبر و شمس آذر آغاز شد

خرم‌آباد - بلیت‌فروشی دیدار دو تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد و شمس آذر قزوین آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه خیبر خرم‌آباد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بلیت‌فروشی دیدار تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد و شمس آذر قزوین از طریق سایت http://kheybarticket.ir آغاز شد.

هواداران گرامی، هم‌اکنون می‌توانید با مراجعه به سایت بلیت‌فروشی، نسبت به تهیه بلیت دیدار خیبر و شمس آذر در هفته دوازدهم لیگ برتر که روز پنجشنبه ۱۳ آذر در ورزشگاه تختی خرم‌آباد برگزار می‌شود، اقدام کنید.

به‌این‌ترتیب، لطفاً تنها با تهیه بلیت و دردست‌داشتن کارت شناسایی و تصویر بلیت تهیه شده به ورزشگاه مراجعه فرمائید.

همچنین برای ورود به ورزشگاه تنها از ورودی‌های اختصاصی در نظر گرفته شده استفاده کنید.

