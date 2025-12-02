منتظر حضور گرم هواداران خیبر در بازی مقابل شمس آذر هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خبیری امروز سهشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: پنجشنبه هفته جاری یک بازی مهم در خرمآباد داریم.
وی خطاب به هواداران خیبر، عنوان کرد: انتظار داریم که هواداران مثل همیشه با حضور پررنگ و گرم خود ورزشگاه را پر کنند و با تمام وجود از تیم خیبر و تیم خودشان حمایت کنند، اگر این سه امتیاز را بگیریم میتوانیم در فصل جاری رتبه تکرقمی خوب داشته باشیم و برای فصلهای بعد هم برنامهریزی کنیم.
مدیرعامل باشگاه خیبر خرمآباد، افزود: از دکتر «عبدی» مالک باشگاه هم تشکر میکنیم، واقعاً با همه وجود پشت این تیم هست.
خبیری، ادامه داد: به آقای «رحمتی» هم تبریک میگوئیم، واقعاً یک تیم خیلی خوب، جسور، جوان و جنگنده را درست کرده است، مطمئن باشید این تیم در فصلهای آتی حرفهای زیادی برای گفتن دارد، دیدیم که ذوبآهن را در خانه خود با اینکه یک تیم خوب و پر مهرهای است را تقریباً اسیر خود کرده بود، ما منتظر هواداران عزیز هستیم تا با حمایتشان در روز پنجشنبه در ورزشگاه تختی خرمآباد یک سه امتیاز خوب تقدیمشان کنیم.
نظر شما