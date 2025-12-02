منتظر حضور گرم هواداران خیبر در بازی مقابل شمس آذر هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خبیری امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: پنج‌شنبه هفته جاری یک بازی مهم در خرم‌آباد داریم.

وی خطاب به هواداران خیبر، عنوان کرد: انتظار داریم که هواداران مثل همیشه با حضور پررنگ و گرم خود ورزشگاه را پر کنند و با تمام وجود از تیم خیبر و تیم خودشان حمایت کنند، اگر این سه امتیاز را بگیریم می‌توانیم در فصل جاری رتبه تک‌رقمی خوب داشته باشیم و برای فصل‌های بعد هم برنامه‌ریزی کنیم.

مدیرعامل باشگاه خیبر خرم‌آباد، افزود: از دکتر «عبدی» مالک باشگاه هم تشکر می‌کنیم، واقعاً با همه وجود پشت این تیم هست.

خبیری، ادامه داد: به آقای «رحمتی» هم تبریک می‌گوئیم، واقعاً یک تیم خیلی خوب، جسور، جوان و جنگنده را درست کرده است، مطمئن باشید این تیم در فصل‌های آتی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد، دیدیم که ذوب‌آهن را در خانه خود با اینکه یک تیم خوب و پر مهره‌ای است را تقریباً اسیر خود کرده بود، ما منتظر هواداران عزیز هستیم تا با حمایتشان در روز پنج‌شنبه در ورزشگاه تختی خرم‌آباد یک سه امتیاز خوب تقدیمشان کنیم.