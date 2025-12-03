  1. استانها
  2. لرستان
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۵

شهسواری: حضور تماشاگران باعث کیفیت بالای بازی فردا می‌شود

شهسواری: حضور تماشاگران باعث کیفیت بالای بازی فردا می‌شود

خرم‌آباد- مربی تیم شمس‌آذر با تمجید از هواداران پرشور خیبر خرم‌آباد گفت: حضور تماشاگران هم برای تیم خودی و هم برای حریف انگیزه‌بخش است و به ارتقای کیفیت مسابقه کمک می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شهسواری شامگاه چهارشنبه در حاشیه نشست خبری پیش از دیدار با خیبر در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره هواداران پرشور خیبر و تأثیر آنها بر بازی فردا گفت: همیشه حضور تماشاگران در ورزشگاه را یک نکته مثبت می‌دانم، چه برای تیم خودمان باشد و چه برای تیم مقابل.

وی توضیح داد: بازیکنان وقتی دور خود را پر از تماشاگر می‌بینند، با شور و انگیزه بیشتر تلاش می‌کنند تا توانمندی خود را صددرصد نشان دهند و کیفیت بازی‌شان به بالاترین حد برسد.

مربی تیم شمس‌آذر افزود: حضور تماشاگران باعث می‌شود هر دو تیم یک بازی باکیفیت ارائه دهند و تماشاگران هم از دیدن مسابقه لذت ببرند.

شهسواری یادآور شد: خوشبختانه ما هواداران بسیار خوبی در استان قزوین داریم و بازیکنان‌مان با این شرایط مأنوس هستند، بنابراین هیچ مشکلی از این بابت نداریم.

کد خبر 6677303

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها