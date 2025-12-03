به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شهسواری شامگاه چهارشنبه در حاشیه نشست خبری پیش از دیدار با خیبر در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره هواداران پرشور خیبر و تأثیر آنها بر بازی فردا گفت: همیشه حضور تماشاگران در ورزشگاه را یک نکته مثبت میدانم، چه برای تیم خودمان باشد و چه برای تیم مقابل.
وی توضیح داد: بازیکنان وقتی دور خود را پر از تماشاگر میبینند، با شور و انگیزه بیشتر تلاش میکنند تا توانمندی خود را صددرصد نشان دهند و کیفیت بازیشان به بالاترین حد برسد.
مربی تیم شمسآذر افزود: حضور تماشاگران باعث میشود هر دو تیم یک بازی باکیفیت ارائه دهند و تماشاگران هم از دیدن مسابقه لذت ببرند.
شهسواری یادآور شد: خوشبختانه ما هواداران بسیار خوبی در استان قزوین داریم و بازیکنانمان با این شرایط مأنوس هستند، بنابراین هیچ مشکلی از این بابت نداریم.
