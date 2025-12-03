  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۵

سرمایه‌گذاران دوباره به سهام بزرگ روی آوردند

سرمایه‌گذاران دوباره به سهام بزرگ روی آوردند

بازار سهام امروز با رشد شاخص کل و هم‌وزن، معاملات پررونق و ارزش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی، یکی از سبزترین روزهای هفته را تجربه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بازار سهام امروز یکی از سبزترین روزهای خود در هفته‌های اخیر را تجربه کرد. شاخص‌ها در مسیر صعودی قرار گرفتند و ارزش معاملات نیز به سطح قابل توجهی رسید.

بر اساس داده‌های تابلو معاملات، شاخص کل بورس تهران با افزایش چشمگیر ۳۹,۵۷۷ واحدی به ۳,۳۷۹,۸۶۱ واحد رسید؛ رشدی معادل ۱.۱۹ درصد که نشان می‌دهد نقدینگی دوباره به سمت شرکت‌های بزرگ بازار حرکت کرده است.

همچنین، شاخص هم‌وزن با ۹,۹۲۳ واحد افزایش همراه شد و ۱.۰۴ درصد رشد را ثبت کرد؛ اتفاقی که بیانگر سبزی گسترده در سراسر بازار است. ارزش معاملات خرد نیز به رقم قابل توجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که نشان از حضور فعال سرمایه‌گذاران و افزایش تقاضا دارد.

نمادها و گروه‌های تأثیرگذار

گروه‌های فلزات، پتروشیمی و پالایشی بیشترین نقش را در صعود شاخص کل ایفا کردند. نمادهای بزرگ این صنایع با تقاضای بالا همراه بوده و در صدر نمادهای اثرگذار قرار گرفتند.

در بازار فرابورس نیز شاخص کل با افزایش ۱۷۲ واحدی روندی مثبت داشت و معاملات این بازار نیز صعودی بود. بررسی نمادهای با بیشترین حجم و ارزش معاملات نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران بیشتر به سهام بزرگ و نقدشونده توجه کرده‌اند.

صندوق‌های طلا نیز متأثر از رشد نرخ ارز، روندی مثبت را دنبال کردند و همگی با افزایش حدود ۲ درصدی بازگشایی شدند.

کد خبر 6677067
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۷:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      2 0
      پاسخ
      فقط بازی در میارند تصور کنید بعد ۶ سال هنوز در زیان باشی ؟! به خدا نابود شدیم عمر و جوانی‌مون رفت هنوز هم دارن با شاخص بازی می کنند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها