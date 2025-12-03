به گزارش خبرگزاری مهر، بازار سهام امروز یکی از سبزترین روزهای خود در هفتههای اخیر را تجربه کرد. شاخصها در مسیر صعودی قرار گرفتند و ارزش معاملات نیز به سطح قابل توجهی رسید.
بر اساس دادههای تابلو معاملات، شاخص کل بورس تهران با افزایش چشمگیر ۳۹,۵۷۷ واحدی به ۳,۳۷۹,۸۶۱ واحد رسید؛ رشدی معادل ۱.۱۹ درصد که نشان میدهد نقدینگی دوباره به سمت شرکتهای بزرگ بازار حرکت کرده است.
همچنین، شاخص هموزن با ۹,۹۲۳ واحد افزایش همراه شد و ۱.۰۴ درصد رشد را ثبت کرد؛ اتفاقی که بیانگر سبزی گسترده در سراسر بازار است. ارزش معاملات خرد نیز به رقم قابل توجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که نشان از حضور فعال سرمایهگذاران و افزایش تقاضا دارد.
نمادها و گروههای تأثیرگذار
گروههای فلزات، پتروشیمی و پالایشی بیشترین نقش را در صعود شاخص کل ایفا کردند. نمادهای بزرگ این صنایع با تقاضای بالا همراه بوده و در صدر نمادهای اثرگذار قرار گرفتند.
در بازار فرابورس نیز شاخص کل با افزایش ۱۷۲ واحدی روندی مثبت داشت و معاملات این بازار نیز صعودی بود. بررسی نمادهای با بیشترین حجم و ارزش معاملات نشان میدهد سرمایهگذاران بیشتر به سهام بزرگ و نقدشونده توجه کردهاند.
صندوقهای طلا نیز متأثر از رشد نرخ ارز، روندی مثبت را دنبال کردند و همگی با افزایش حدود ۲ درصدی بازگشایی شدند.
