فتح تراز ۳.۳ میلیون واحدی شاخص کل؛ فصل خزان بازار سرمایه، سبز شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۴ آذر ۱۴۰۴، سومین روز کاری هفته و سومین روز سبز متوالی بازار سهام، معاملات بورس تهران با رشد پرقدرت شاخص کل و عبور از سقف تاریخی ۳ میلیون و ۲۶۷ هزار واحدی به پایان رسید. شاخص کل که هفته گذشته با واکنش مثبت به حمایت کلیدی از افت‌های پیاپی رهایی یافته بود، امروز نیز در ادامه همان روند صعودی، توانست ضمن ثبت قله جدید، در سطح ۳ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۸۲۸ واحد متوقف شود تا خریداران بار دیگر میدان‌دار باشند.

جهش شاخص کل و رشد متوازن بازار

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات صبح امروز با افزایش ۵۲ ۵۲۸ واحدی به عدد ۳ ۳۰۳ ۸۲۸.۸۸ واحد رسید که معادل رشد ۱.۶۲ درصدی است. شاخص هم‌وزن نیز با افزایش ۸ ۱۵۶.۶۴ واحدی در سطح ۹۴۵ ۸۰۹.۴۳ واحد ایستاد و رشد ۰.۸۷ درصدی را رقم زد؛ موضوعی که از بهبود نسبی وضعیت در نمادهای کوچک‌تر حکایت دارد. به این ترتیب پس از چند هفته نوسان، بازار سهام مجدداً وارد مسیر امیدبخش شده و از سقف اردیبهشت فراتر رفته است.

افزایش تقاضا در گروه‌های شاخص‌ساز به‌ویژه فلزات و پالایشی‌ها نقشی تعیین‌کننده در روند امروز داشت؛ به‌گونه‌ای که نمادهای «فارس» با تأثیر مثبت ۷ ۰۵۶.۷۳ واحد، «فولاد» با ۴ ۶۳۷.۲۸ واحد، «فملی» با ۴ ۲۳۴.۰۴ واحد، «وبملت» با ۲ ۷۱۷.۴۱ واحد و «پارسان» با ۲ ۷۰۸.۲۷ واحد بیشترین نقش را در رشد شاخص ایفا کردند. شاخص آزاد شناور نیز با ۶۰ ۷۹۴.۴ واحد افزایش به عدد ۴ ۱۹۴ ۴۹۹.۶۳ واحد رسید.

رشد ارزش معاملات و بازگشت نقدینگی

ارزش معاملات خرد بورس امروز با ثبت رقم ۱۱ ۲۵۹ میلیارد تومان دوباره از مرز ۱۰ همت عبور کرد؛ سطحی که برای ادامه مسیر صعودی شاخص کل بسیار حیاتی شمرده می‌شود. ورود پول حقیقی‌ها نیز با روندی مثبت همراه بود؛ جایی که خالص ورود نقدینگی از محل فروش حقوقی‌ها به ۳۶۳ میلیارد تومان رسید و در مقابل، خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت به میزان ۱ ۳۶۴ میلیارد تومان، نشان‌دهنده کاهش میل به سرمایه‌گذاری کم‌ریسک و حرکت آرام نقدینگی به سمت سهام است.

در بازار امروز ۱۶۶ نماد دارای صف خرید به ارزشی بالغ بر ۲ ۲۷۴ میلیارد تومان و ۴۵ نماد دارای صف فروش با ارزشی برابر ۲۷۶ میلیارد تومان بودند. همچنین بدون در نظر گرفتن صف‌ها، تعداد نمادهای مثبت ۳۱۵ و نمادهای منفی ۱۶۳ بود. سرانه خرید حقیقی‌ها ۶۲.۲ میلیون تومان و سرانه فروش آن‌ها ۵۰.۶ میلیون تومان ثبت شد؛ اختلافی که مؤید برتری نسبی سمت تقاضاست.

پرتراکنش‌ها و نقش بانک‌ها در تحرک بازار

در میان نمادهای پرتراکنش امروز، «وبملت» با ۲۹ ۳۰۰ معامله و ارزش ۵ ۳۳۹.۳۸۳ میلیارد تومان پیشتاز بود. پس از آن «خودرو» با ۲۰ ۲۶۲ معامله و ارزش ۱ ۶۸۸.۹۰۶ میلیارد تومان، «شبندر» با ۱۴ ۸۳۸ معامله و ارزش ۴ ۲۹۸.۸۳۰ میلیارد تومان، «فولاد» با ۱۳ ۰۳۹ معامله و ارزش ۵ ۱۲۴.۵۹۳ میلیارد تومان، و «شتران» با ۱۲ ۰۳۴ معامله و ارزش ۱ ۷۸۷.۴۰۵ میلیارد تومان قرار داشتند. در ادامه نیز «وتجارت» و «شپنا» هر کدام با بیش از ۱۱ ۰۰۰ معامله رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص دادند.

حضور فعال بانک‌ها و پالایشی‌ها در میان نمادهای پرتراکنش و اثرگذار بر شاخص نشان‌دهنده بازگشت تمرکز سرمایه‌گذاران به صنایع بزرگ و بنیادی است.

وضعیت فرابورس و هماهنگی شاخص‌ها

در فرابورس ایران نیز شاخص کل با افزایش ۱۶۵.۱۶ واحدی به سطح ۲۸ ۷۴۵.۰۶ واحد رسید و رشد ۰.۵۸ درصدی را تجربه کرد. شاخص هم‌وزن فرابورس نیز با افزایش ۱ ۱۶۸.۵۴ واحد به ۱۶۱ ۷۹۲.۰۲ واحد رسید. ارزش معاملات بازار اول و دوم ۱ ۵۸۷ ۳۱۴.۸۹۱ میلیارد ریال (معادل بیش از ۱ ۵۸۷ میلیارد تومان) بود.

نمادهای «فزر»، «زاگرس» و «شگویا» بیشترین تأثیر را بر رشد شاخص فرابورس داشتند؛ درحالی‌که «زفارس»، «فزر» و «پتوسعه» از نظر تعداد معامله در صدر فهرست پرتراکنش‌ها قرار گرفتند.

چشم‌انداز پیش‌رو

بازار سهام امروز سومین روز سبز پیاپی را تجربه کرد. رشد هم‌زمان شاخص کل و هم‌وزن، افزایش ارزش معاملات خرد به بالای ۱۱ هزار میلیارد تومان، و بازگشت نسبی نقدینگی حقیقی‌ها به نمادهای بزرگ، همگی نشانه‌هایی از بهبود انتظارات در میان فعالان بازار محسوب می‌شود. اکنون تداوم این روند منوط به تثبیت ارزش معاملات در بالای محدوده ۱۰ تا ۱۲ همت و حفظ برتری سمت تقاضا در هفته جاری است؛ چراکه هرگونه کاهش مجدد نقدینگی می‌تواند واکنش مثبت امروز را موقت کند.