به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره محیط زیست سروآباد بعدازظهر چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اعلام کرد: در جریان گشت و پایش مشترک مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست پاسگاه هورامان و اداره‌کل محیط‌زیست کردستان، لاشه یک رأس کل وحشی در منطقه حفاظت‌شده شاهو و کوسالان کشف شد؛ حیوانی که بنا بر اعلام مسئولان محیط‌زیست، توسط سه شکارچی متخلف شکار شده بود.

عطا صادقی افزود: شکارچیان هنگام رویارویی با محیط‌بانان با رها کردن لاشه حیوان اقدام به فرار کردند و تلاش برای دستگیری آنها همچنان ادامه دارد.

رئیس اداره محیط‌زیست سروآباد با تأیید این موضوع گفت: تصاویر ثبت‌شده و اطلاعات تکمیلی در اختیار دستگاه قضائی قرار گرفته و پرونده متهمان برای رسیدگی قانونی به دادگاه ارجاع شده است.

وی همچنین از انجام عملیات دیگری در همین منطقه خبر داد و افزود: در این عملیات یک قبضه اسلحه غیرمجاز، دوربین، تعدادی فشنگ، چاقو و یک کوله‌پشتی در دو نقطه مختلف کشف و ضبط شد.

به گفته صادقی، یک دستگاه موتوربرق نیز در حاشیه رودخانه شناسایی و توقیف شده است.

وی با قدردانی از همکاری دادستان سروآباد تأکید کرد: برخورد قاطع با متخلفان محیط‌زیست با جدیت ادامه خواهد داشت.