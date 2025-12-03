خانی: ۱۴ شکارچی متخلف در ارومیه دستگیر شدند

مختار خانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست اداره کل در جریان گشت و کنترل مستمر در محدوده کوهستانی روستای گلشیخان، پنج فرد متخلف را شناسایی و دستگیر کردند، افزود: از این افراد پنج قبضه اسلحه شکاری و لاشه یک قطعه کبک کشف و ضبط شده است. پس از تشکیل پرونده، متهمان برای رسیدگی قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه همچنین گفت: در جریان گشت و کنترل مستمر مأموران یگان حفاظت محیط زیست ارومیه، پنج نفر شکارچی متخلف در مناطق کوهستانی روستای شیکفتیک شناسایی و دستگیر شدند.

خانی افزود: از این افراد پنج قبضه اسلحه شکاری و لاشه دو قطعه کبک کشف و ضبط شده و پرونده متهمان برای رسیدگی قانونی به مراجع قضائی ارسال شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه اضافه کرد: در جریان یک عملیات گشت‌زنی هدفمند و گسترده در بخش انزل، محیط‌بانان این اداره موفق شدند چهار شکارچی غیرمجاز را که در کمین شکار پرندگان وحشی بودند، در ارتفاعات روستای خرم‌آباد انزل شمالی شناسایی و دستگیر کنند.

خانی گفت: یگان حفاظت این اداره با رصد دقیق منطقه و حضور به‌موقع موفق شدند قبل از آنکه متخلفان به حیات‌وحش آسیب برسانند آنها را متوقف کرده و سه قبضه اسلحه شکاری را از آنان کشف و ضبط کنند.

وی با اشاره به اینکه ارتفاعات روستاهای بخش انزل یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های حیات‌وحش به‌ویژه پرندگان خشک زی است، افزود: با توجه به حساسیت این منطقه و افزایش فشار شکارچیان غیرمجاز، گشت‌های حفاظتی به شکل شبانه‌روزی منسجم و ویژه در حال اجراست و با هرگونه اقدام غیرقانونی در زمینه شکار و صید بدون هیچ اغماضی برخورد خواهد شد.