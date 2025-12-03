  1. استانها
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۲

خانی: ۱۴ شکارچی متخلف در ارومیه دستگیر شدند

ارومیه رییس اداره حفاظت محیط‌زیست ارومیه از دستگیری۱۴ شکارچی متخلف در مناطق کوهستانی بخش این شهرستان از ابتدای آذرماه تاکنون خبر داد.

مختار خانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست اداره کل در جریان گشت و کنترل مستمر در محدوده کوهستانی روستای گلشیخان، پنج فرد متخلف را شناسایی و دستگیر کردند، افزود: از این افراد پنج قبضه اسلحه شکاری و لاشه یک قطعه کبک کشف و ضبط شده است. پس از تشکیل پرونده، متهمان برای رسیدگی قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه همچنین گفت: در جریان گشت و کنترل مستمر مأموران یگان حفاظت محیط زیست ارومیه، پنج نفر شکارچی متخلف در مناطق کوهستانی روستای شیکفتیک شناسایی و دستگیر شدند.

خانی افزود: از این افراد پنج قبضه اسلحه شکاری و لاشه دو قطعه کبک کشف و ضبط شده و پرونده متهمان برای رسیدگی قانونی به مراجع قضائی ارسال شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه اضافه کرد: در جریان یک عملیات گشت‌زنی هدفمند و گسترده در بخش انزل، محیط‌بانان این اداره موفق شدند چهار شکارچی غیرمجاز را که در کمین شکار پرندگان وحشی بودند، در ارتفاعات روستای خرم‌آباد انزل شمالی شناسایی و دستگیر کنند.

خانی گفت: یگان حفاظت این اداره با رصد دقیق منطقه و حضور به‌موقع موفق شدند قبل از آنکه متخلفان به حیات‌وحش آسیب برسانند آنها را متوقف کرده و سه قبضه اسلحه شکاری را از آنان کشف و ضبط کنند.

وی با اشاره به اینکه ارتفاعات روستاهای بخش انزل یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های حیات‌وحش به‌ویژه پرندگان خشک زی است، افزود: با توجه به حساسیت این منطقه و افزایش فشار شکارچیان غیرمجاز، گشت‌های حفاظتی به شکل شبانه‌روزی منسجم و ویژه در حال اجراست و با هرگونه اقدام غیرقانونی در زمینه شکار و صید بدون هیچ اغماضی برخورد خواهد شد.

      بسیار تمسخر بر انگیز است که از طرفی تفنگ شکاری را قانونا میفروشند و زمانی ممنوعییت شکار میگذارند پس چرا این تفنگها را دست ملت میدهید

