۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۷:۵۷

سارگپه زخمی پس از دو ماه تیمار به طبیعت سروآباد بازگشت

سروآباد- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سروآباد از تیمار و رهاسازی موفق یک بهله سارگپه که بر اثر نیش مار دچار آسیب شده بود، پس از حدود دو ماه خبر داد.

عطا صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این پرنده شکاری پس از آنکه بر اثر نیش مار یا خزنده‌ای مشابه دچار جراحت شده بود، توسط شهروندان به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سروآباد تحویل داده شد.

وی افزود: سارگپه زخمی با همکاری خودجوش اهالی منطقه تحت مراقبت و تیمار قرار گرفت و پس از طی دوره درمان و اطمینان از بهبودی کامل، برای انجام تست پرواز به ارتفاعات منتقل شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سروآباد تصریح کرد: این پرنده پس از انجام موفق پرواز، بدون مشکل به زیستگاه طبیعی خود بازگشت.

صادقی ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری مردم در حفظ حیات وحش، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، مراتب را برای انجام اقدامات لازم به اداره محیط زیست شهرستان اطلاع دهند.

کد خبر 6689487

