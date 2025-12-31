پناه آوردن بزکوهی به منزل مسکونی در روستای کمالای هورامان

به گزارش خبرگزاری مهر، عطا صادقی اظهار کرد: در پی بارش‌های اخیر و شرایط نامساعد جوی، یک رأس بزکوهی حدوداً چهار ساله به یکی از منازل مسکونی در روستای کمالا از توابع منطقه هورامان پناه برد.

وی افزود: پس از دریافت تماس تلفنی از سوی اهالی روستا، محیط‌بانان اداره محیط زیست در کمتر از ۱۰ دقیقه در محل حاضر شده و اقدامات لازم را انجام دادند.

صادقی با بیان اینکه بررسی‌های اولیه وضعیت عمومی حیوان را مطلوب ارزیابی کرده است، گفت: با توجه به نزدیک شدن به تاریکی هوا و به منظور جلوگیری از وارد شدن استرس و آسیب به حیوان، بنا به صلاحدید رئیس اداره و محیط‌بانان، مقرر شد بزکوهی شب را در امنیت و آرامش در همان محل سپری کند.

رئیس اداره محیط زیست سروآباد خاطرنشان کرد: این بزکوهی صبح زود و پس از بهبود شرایط جوی، در زیستگاه طبیعی خود در طبیعت زیبای هورامان رهاسازی خواهد شد.

وی ضمن قدردانی از همکاری و همراهی مردم طبیعت‌دوست روستای کمالا، تأکید کرد: با توجه به بارش برف و دشواری‌های پیش‌روی حیات وحش، شهروندان در صورت مشاهده موارد مشابه، مراتب را در اسرع وقت به اداره محیط زیست اطلاع دهند.