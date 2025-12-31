  1. استانها
پناه آوردن بزکوهی به منزل مسکونی در روستای کمالای هورامان

سروآباد- رئیس اداره محیط زیست سروآباد از پناه بردن یک رأس بزکوهی به یکی از منازل مسکونی روستای کمالا در منطقه هورامان به دنبال بارش‌های اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عطا صادقی اظهار کرد: در پی بارش‌های اخیر و شرایط نامساعد جوی، یک رأس بزکوهی حدوداً چهار ساله به یکی از منازل مسکونی در روستای کمالا از توابع منطقه هورامان پناه برد.

وی افزود: پس از دریافت تماس تلفنی از سوی اهالی روستا، محیط‌بانان اداره محیط زیست در کمتر از ۱۰ دقیقه در محل حاضر شده و اقدامات لازم را انجام دادند.

صادقی با بیان اینکه بررسی‌های اولیه وضعیت عمومی حیوان را مطلوب ارزیابی کرده است، گفت: با توجه به نزدیک شدن به تاریکی هوا و به منظور جلوگیری از وارد شدن استرس و آسیب به حیوان، بنا به صلاحدید رئیس اداره و محیط‌بانان، مقرر شد بزکوهی شب را در امنیت و آرامش در همان محل سپری کند.

رئیس اداره محیط زیست سروآباد خاطرنشان کرد: این بزکوهی صبح زود و پس از بهبود شرایط جوی، در زیستگاه طبیعی خود در طبیعت زیبای هورامان رهاسازی خواهد شد.

وی ضمن قدردانی از همکاری و همراهی مردم طبیعت‌دوست روستای کمالا، تأکید کرد: با توجه به بارش برف و دشواری‌های پیش‌روی حیات وحش، شهروندان در صورت مشاهده موارد مشابه، مراتب را در اسرع وقت به اداره محیط زیست اطلاع دهند.

