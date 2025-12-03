زندی راهی مبارزه پایانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل زندی تکواندو البرزی تیم ملی تکواندو کشورمان در ادامه مسابقات درخشان خود، در مرحله نیمه نهایی وزن ۵۸- کیلوگرم برابر «گابریل فونسکا» از برزیل در دو راند و با نتایج ۱۶ بر صفر و ۷ بر صفر شکست داد و به دیدای نهایی راه یافت.

زندی بعد از یک دور استراحت، «چکاراوراتی» از هند را دو دو راند متوالی شکست داد و در ادامه برابر «روجاس» از اکوادور هم با همین نتیجه صاحب برتری شد و سپس «کورتس» از مکزیک را نیز از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد و مدال برنز خود را قطعی کرده بود.

نماینده کشورمان برای کسب مدال طلا به دیدار «ماگمدوف» از روسیه (پرچم wt) خواهد رفت.

در ادامه مسابقات امروز امیرمحمد اشرافی در مرحله نیمه نهایی وزن ۸۷+ کیلوگرم به دیدار حریفی از قزاقستان می‌رود.

این رقابت‌ها به مدت چهار روز در کنیا جریان دارد.