  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۶

تکواندو زیر ۲۱ سال جهان - کنیا

زندی راهی مبارزه پایانی شد

زندی راهی مبارزه پایانی شد

عضو تیم ملی تکواندو کشورمان در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی زیر ۲۱ سال جهان با برتری مقابل رقیب برزیلی به دیدار نهایی راه پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل زندی تکواندو البرزی تیم ملی تکواندو کشورمان در ادامه مسابقات درخشان خود، در مرحله نیمه نهایی وزن ۵۸- کیلوگرم برابر «گابریل فونسکا» از برزیل در دو راند و با نتایج ۱۶ بر صفر و ۷ بر صفر شکست داد و به دیدای نهایی راه یافت.

زندی بعد از یک دور استراحت، «چکاراوراتی» از هند را دو دو راند متوالی شکست داد و در ادامه برابر «روجاس» از اکوادور هم با همین نتیجه صاحب برتری شد و سپس «کورتس» از مکزیک را نیز از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد و مدال برنز خود را قطعی کرده بود.

نماینده کشورمان برای کسب مدال طلا به دیدار «ماگمدوف» از روسیه (پرچم wt) خواهد رفت.

در ادامه مسابقات امروز امیرمحمد اشرافی در مرحله نیمه نهایی وزن ۸۷+ کیلوگرم به دیدار حریفی از قزاقستان می‌رود.

این رقابت‌ها به مدت چهار روز در کنیا جریان دارد.

کد خبر 6677091

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • نجفی IR ۱۸:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      دو طلا در یک ماه عملکردش فوق العاده بود باریکلااااا ان شاالله مدال طلای المپیک (:

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها