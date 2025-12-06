  1. ورزش
تیم تکواندو ایران قهرمان امیدهای جهان شد

تکواندوکاران امید ایران با قطعی کردن دو مدال برنز دیگر خود، قهرمانی زودهنگامی را در رقابت های جهانی زیر ۲۱ سال رقم زدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های تکواندو جهانی زیر ۲۱ سال که به میزبانی کنیا در جریان است، متین رضایی و محمد علیزاده با پیروزی برابر حریفان خود به مرحله نیمه نهایی رسیدند و مدال برنز خود را قطعی کردند.

از آنجایی که پیش از این شاگردان مجید افلاکی توسط ابوالفضل زندی، رادین زینالی و امیررضا غلامی صاحب سه مدال طلا شده بودند و یک مدال برنز هم توسط اشرافی کسب کردند، به قهرمانی زودهنگامی در این دوره از رقابت ها دست یافتند.

در بخش دختران هم با کسب مدال طلا توسط مبینا نعمت زاده و مدال برنز توسط هستی محمدی، تیم کشورمان می تواند به قرار گرفتن روی سکو امیدوار باشد. در روز پایانی رقابت های دختران ساینا کریمی توانسته به مرحله یک چهارم نهایی صعود کند و با یک پیروزی دیگر مدالش را قطعی خواهد کرد.

