هشدار وقوع سیلاب در مازندران؛ خطر ریزش سنگ در محورهای کوهستانی

حسینعلی محمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به هشدارهای صادرشده از سوی هواشناسی و پیش‌بینی بارش‌های شدید، از مسافران و ساکنان استان درخواست می‌شود هشدارهای پیشگیرانه دستگاه‌های امدادی را جدی بگیرند. او گفت به دلیل احتمال طغیان رودخانه‌ها در روزهای آتی، توقف و کمپ زدن در حاشیه رودخانه‌ها خطرناک است و باید از آن پرهیز شود تا این دوره بارش‌ها بدون حادثه سپری شود.

وی گفت: طبق گزارش هواشناسی مازندران، سامانه بارشی جدید تا صبح پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴ در استان فعال خواهد بود و این سامانه با بارش باران به‌صورت رگباری همراه با رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید، کاهش دما در مناطق ساحلی، جلگه‌ای و ارتفاعات و نیز بارش برف در نواحی کوهستانی همراه است. مناطق ساحلی تا میان‌بند بیشترین تأثیر را از این سامانه خواهند داشت.

وی ادامه داد: در اثر فعالیت این سامانه احتمال آبگرفتگی معابر، بالا آمدن آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، خسارت به سازه‌های کم‌مقاوم، وقوع صاعقه، کاهش دید افقی و اختلال در تردد جاده‌های کوهستانی وجود دارد، همچنین ریزش سنگ و رانش زمین در محورهای کوهستانی دور از انتظار نیست.

مدیریت بحران مازندران بر لزوم پاک‌سازی کانال‌های هدایت آب در شهرها، خودداری از اسکان در حاشیه رودخانه‌ها، محکم‌سازی سازه‌های کم‌مقاوم، احتیاط هنگام تردد در محورهای کوهستانی، پرهیز از فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی و اتخاذ تمهیدات لازم در بخش کشاورزی تأکید کرد و از مردم خواست با رعایت توصیه‌ها، این دوره بارش‌ها را بدون حادثه پشت سر بگذارند.