  1. استانها
  2. گیلان
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۳

تصاویری زیبا از بارش باران پاییزی در لاهیجان

لاهیجان- در این فیلم، تصاویری زیبا از بارش باران پاییزی در لاهیجان را مشاهده می‌کنید.

دریافت 10 MB

فیلم: محمد صادق غلامی

کد خبر 6677227

