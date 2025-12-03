ارتفاعات گلستان سفیدپوش شد

به گزارش خبرنگار مهر، با نفوذ سامانه جدید بارشی به استان گلستان، ارتفاعات این استان از عصر چهارشنبه سفیدپوش شد و چهره‌ای زمستانی به خود گرفت. بر اساس گزارش‌های دریافتی از مناطق کوهستانی، بارش برف از عصر آغاز شده و همچنان با شدت کم تا متوسط ادامه دارد.

کارشناسان هواشناسی اعلام کردند این سامانه تا فردا صبح در منطقه فعال خواهد بود و احتمال کاهش محسوس دما و بارش پراکنده برف در نواحی سردسیر وجود دارد.

طبق خواسته‌های کارشناسان شهروندان به‌ویژه رانندگان قبل از سفر، از آخرین وضعیت جاده‌ها اطلاع کسب کنند و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.