حسینعلی محمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: سامانه بارشی جدید از اوایل وقت سه‌شنبه تا عصر همان روز نهم دی ۱۴۰۴ در استان فعال خواهد بود و کل استان به ویژه ارتفاعات مرکزی و شرقی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با اشاره به مخاطرات این سامانه گفت: بارش باران، وزش باد شدید، رعد و برق، کاهش دما و احتمال تگرگ و برف در ارتفاعات از جمله پیامدهای این سامانه خواهد بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران افزود: این شرایط جوی می‌تواند موجب آبگرفتگی معابر، بالا آمدن آب رودخانه‌ها و سیلابی شدن مسیل‌ها، لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید افقی، ریزش سنگ و رانش زمین در جاده‌های کوهستانی و همچنین خسارت به سازه‌های کم‌مقاوم و درختان شود.

محمدی همچنین توصیه کرد: از اسکان در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری شود، تردد غیرضروری در جاده‌ها و محورهای کوهستانی انجام نشود و تجهیزات زمستانی همراه باشد.

وی ادامه داد: همچنین از فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی پرهیز و سازه‌های کم‌مقاوم محکم شوند و تدابیر لازم در بخش‌های کشاورزی از جمله گلخانه‌ها، باغ‌ها و دامداری‌ها انجام گیرد.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی و امدادی به ویژه راهداری آمادگی لازم جهت برف‌روبی محورهای کوهستانی را داشته باشند و اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی ضروری است.