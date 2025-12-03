بازیگر فیلم سینمایی «نُه» درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم سینمایی «نُه»، سارینا رزاقمرندی، بازیگر، کارگردان، دستیار و برنامهریز تئاتر، روز سهشنبه ۱۱ آذر، سه روز پس از تولدش دارفانی را وداع گفت.
این هنرمند جوان در تازهترین اثر سینمایی خود، فیلم «نُه» به کارگردانی شاهین رشیدی نیز ایفای نقش کرده است؛ اثری که این روزها در پلتفرم فیلمنت بهصورت اکران آنلاین در دسترس علاقهمندان قرار دارد.
رزاقمرندی متولد ۱۳۷۳ بود و طی سالهای فعالیتش در عرصه هنرهای نمایشی و سینما، حضوری پرتلاش و اثرگذار داشت. او در آثار سینمایی «نُه»، «مرگ موش»، «شکلات فرنگی» و «سانتیمتر» بازی کرد و توانست توجه منتقدان و مخاطبان را به خود جلب کند.
وی در جشنوارههای مختلف از جمله جشنواره تئاتر استان تهران و جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان، جوایزی در بخشهای بازیگری، کارگردانی و نمایشنامهنویسی کسب کرده بود. همچنین برای بازی در فیلم سینمایی «نُه» نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل از یک جشنواره بینالمللی در برزیل شده بود.
خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند را به خانواده وی و جامعه هنری تسلیت میگوید.
