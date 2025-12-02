  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۹

اصغر نصیری کارگردان و تهیه‌کننده سینما درگذشت

اصغر نصیری کارگردان و تهیه‌کننده سینما درگذشت

اصغر نصیری کارگردان و تهیه‌کننده سینما دوشنبه شب ۱۰ آذر دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، خانه سینما در پیامی کوتاه درگذشت اصغر نصیری را به جامعه هنری تسلیت گفت و برای خانواده و بازماندگان آن مرحوم آرزوی صبر و آرامش کرد.

این هنرمند فقید، از سه روز قبل به دلیل مشکلات شدید تنفسی با وضعیت بحرانی در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بود اما با وجود تلاش‌های کادر درمان، ساعت ۱۹ شب گذشته ۱۰ آذر جان خود را از دست داد.

اصغر نصیری متولد میانه بود و فعالیت سینمایی خود را از دهه ۷۰ آغاز کرد. او نویسنده، تهیه‌کننده، کارگردان و حتی تدوین‌گر و طراح صحنه آثار بسیاری بوده که مهم‌ترین آثار او در مقام فیلمساز می‌توان به مجروح جنگی (۱۳۷۷)، لوکوموتیوران (۱۳۷۹)، ستیز با درون (۱۳۸۳)، شغال (۱۳۸۴)، منفی هجده (۱۳۸۶)، آخرین حرف (۱۳۸۷)، پارمیدا (۱۳۸۸)، آتش‌بس بیمارستان (۱۳۸۸)، سرزمین من سرسبز بود (۱۳۹۰)، اشک و سکوت (۱۳۹۰)، تله‌فیلم ماهرخ (۱۳۹۴)، مسلخ (۱۳۹۵) و ازدواج جنجالی (۱۴۰۰) اشاره کرد.

خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند سینما را به خانواده وی و جامعه سینمایی کشور تسلیت می‌گوید.

آزاده فضلی

    • IR ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      66 30
      پاسخ
      چون این هنرمند عزیز، شناخته شده بود ، علت فوت او هم اعلام شد وگرنه بسیاری از مردم بدلیل مشکلات تنفسی که علت اصلی آن هم آلودگی فوق العاده هوا است ، فوت می‌کنند و احدی مطلع نمی‌شود .
    • ناشناس IR ۱۷:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      38 5
      پاسخ
      خدا رحمتش کند
    • رضیه شیخ عطار IR ۰۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      40 3
      پاسخ
      برای همین من تا زمانی که وضعیت آلودگی هوا و چرخه ی ادامه دار آنفولانزا پابرجاست فرزندم رو مدرسه نمی فرستم.فوقش اینه که از مدرسه اخراجش می کنن از دنیا که اخراجش نمی کنن.باید خودمون مراقب جون بچه هامون باشیم.
      • مسلسل دستی IR ۰۴:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
        2 1
        همیشه نمیتونی بچه رو مصنوعی به بار بیاری همیشه نیستی تو
    • وحیدخادمی IR ۰۹:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      18 0
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی
    • IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      13 2
      پاسخ
      روحش شاد🖤
    • M.M IR ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      13 3
      پاسخ
      روحشان شاد...
    • IR ۲۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      1 0
      پاسخ
      خدا رحمتشون کنه
    • بهنام IR ۲۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد یاد و نامش جاودان🖤
    • مادر داغدار جوانش IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      4 0
      پاسخ
      خدابیامرزتش جنت مکان باشن ایشالله تسلیت به باز ماندگان خدا صبرتون بده
    • ثریا IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      3 0
      پاسخ
      قربون حکمت خدا برم چرا ارازل و اوباش زنده می‌مونن وادامای مثبت و مفید برای جامعه از دنیا میرن خدا رحمتشون کنه روحشون شاد وقرین رحمت الهی گردند وبه خانواده اش صبر عطا فرمایید

