محورهای رایزنی تلفنی اردوغان با ماکرون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، تلفنی با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، گفتگو کرد.

اردوغان در این تماس تلفنی بر آمادگی ترکیه برای به کار بستن تمام تلاش خود برای باز کردن درهای صلح میان روسیه و اوکراین در سریع‌ترین زمان ممکن تاکید کرد.

دو طرف در ادامه درباره روابط دوجانبه و جنگ روسیه و اوکراین و پرونده‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و تحولات قفقاز، غزه و سوریه رایزنی کردند.

اردوغان در ادامه بر اهمیت تقویت همکاری میان ترکیه و فرانسه تاکید کرد و اظهار داشت که اقداماتی برای تحقق این هدف اتخاذ خواهد شد.

وی اشاره کرد که ارتباطات با طرف‌های مربوطه برای احیای روند مذاکرات استانبول ادامه دارد و باید از تمامی کانال‌های دیپلماتیک برای تحقق صلح پایدار استفاده کرد.

رئیس جمهور ترکیه بیان کرد که حمایت‌های ترکیه از تلاش‌های جاری به طور فزاینده چه از طریق آتش بس و چه بعد آن ادامه خواهد یافت.

اردوغان گفت که جلوگیری از اقداماتی که صلح بین‌المللی را در معرض خطر قرار می‌دهد، به تلاش‌های صلح کمک خواهد کرد.