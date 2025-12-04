دیدار رؤسای جمهور فرانسه و چین در پکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه پس از ورود به پکن در سفری ۳ روزه به چین با شیء جین پینگ رئیس جمهور چین دیدار و گفتگو کرد.
رئیس جمهور چین در دیدار با همتای فرانسوی خود در پکن گفت که چین و فرانسه باید از چندجانبهگرایی در مناسبات حمایت کنند.
وی در این دیدار همچنین بر آمادگی پکن برای همکاری با پاریس برای تقویت گفتگو و همکاری تاکید کرد.
ماکرون نیز در دیدار با رئیس جمهور چین گفت که پکن توانایی سرنوشت سازی در تأثیرگذاری بر آتشبس در اوکراین دارد.
ماکرون افزود که باید از اختلافات عبور کرد و برای بازگرداندن تعادل تجاری، سرمایهگذاری متقابل انجام داد.
