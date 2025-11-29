باقرزاده: ماموریت مشترک دولت و سپاه خدمت به مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار سرعین در دیدار فرمانده سپاه ناحیه سرعین و جمعی از پرسنل این حوزه با وی، ضمن اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در حمایت از دولت اظهار کرد: مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیرشان بر حمایت از رئیس‌جمهور و دولت خدمتگزار تأکید فرمودند و این امر موجب افزایش روحیه خدمتگزاران در دولت شده است.



وی افزود: دولت و سپاه مأموریت مشترکی برای خدمت به مردم دارند و در این زمینه تجربه خوبی در بحث رسیدگی به مردم و محرومیت‌زدایی از جمله احداث خانه محرومان، اهدای بسته‌های حمایتی و تأمین آب شرب و سایر موارد داریم که با حمایت دولت و همت بسیج سازندگی، در مناطق مختلف شهرستان پروژه‌های خوبی اجرا شده است.



فرمانده سپاه ناحیه سرعین نیز اظهار کرد: در مدت زمان حضور فرماندار شهرستان سرعین، شاهد روحیه پاسداری و تلاش شبانه‌روزی برای خدمت به مردم هستیم و این همان پاسداری و امانت‌داری از مسئولیت است.



در پایان این نشست، از بخشداران و فرمانده پایگاه مقاومت شهید علی صفا موسی زاده فرمانداری، تجلیل شد.