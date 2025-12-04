هشدار دختر زنده یاد سعید مظفری درباره بازسازی صدای پدرش با هوش مصنوعی

به گزارش خبرنگار مهر، استفاده از هوش مصنوعی برای چهره ها و صداها باعث انتقاد برخی از صاحبان آثار و اشخاص شده است و باعث شده برخی با جدیت نسبت به این امر هشدار دهند.

فرزند زنده یاد سعید مظفری که مهر امسال دار فانی را وداع گفت در فضای اجتماعی نسبت به استفاده از هوش مصنوعی در بازسازی صدای پدرش هشدار داده است.

وی در یادداشتی نوشت:

«اینجانب یاس مظفری فرزند مرحوم سعید مظفری گوینده و مدیر دوبلاژ از تمامی عزیزانی که در حوزه دوبله فعالیت دارند در ابتدا خواهش می‌کنم که با استفاده از هوش مصنوعی صدای پدر مرحومم را بازسازی نکنید و در مرحله دوم هرگونه بازسازی صدا توسط هوش مصنوعی را محکوم و تحت پیگیرد قانونی قرار خواهم داد.»

اخیراً در فضای مجازی گاهی در ساخت کلیپ ها و حتی تبلیغات بازرگانی از برخی صداهای خاص و منحصر به فرد دوبلورها استفاده می شود که مخاطب را هم ممکن است به اشتباه بیندازد.