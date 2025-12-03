ساختمان اداری فدراسیون دوچرخه سواری بعد از شش سال افتتاح شد 

به گزارش خبرنگار مهر، کلنگ ساختمان فدراسیون دوچرخه سواری بهمن سال ۱۳۹۸ به زمین زده شد و بعد از ۶ سال آماده شده و امروز چهارشنبه ۱۲ آذرماه با حضور وزیر ورزش و جوانان مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

مراسم افتتاح این ساختمان با حضور دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، اسدی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری، مربیان، داوران و ورزشکاران ملی پوش برگزار شد.

ساختمان جدید فدراسیون دوچرخه سواری در سه طبقه و بالغ بر ١٢٠٠ متر مربع شامل سالن کنفرانس و اجتماعات، مرکز سنجش تیم های ملی، اتاق های متعدد جهت همه کمیته های تحت پوشش باطراحی مدرن می باشد. از نکات مثبتی که در انتخاب محل ساختمان لحاظ شده بود خارج بودن از محدوده طرح ترافیک، مجاورت به محل کمپ تیم های ملی دوچرخه سواری، دسترسی از طریق بزرگراه ها و مترو، ترمینال و فرودگاه می باشد.