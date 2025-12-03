به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی بعد از افتتاح ساختمان فدراسیون دوچرخه سواری گفت: امروز، روز خاصی برای خانواده دوچرخه سواری است چرا که این خانواده بعد از سال‌ها صاحب یک مکان مجهز در مسیر توسعه این رشته شد. فدراسیون نیاز داشت یک مکان آبرومند برای خودش داشته باشد و خوشبختانه این اتفاق افتاد.

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: دوچرخه سواری رشته‌ای جذاب است که تجهیزات‌محور است و روز به روز در دنیا در حال توسعه است. بنابراین ما باید سعی کنیم طبق این اصول حرکت کنیم. آنچه که برای ما مهم است این است که هنوز نتوانستیم زیربناهای لازم در این رشته، مثل احداث پیست بنا کنیم، با اینکه مدیران و دوستانمان در گذشته هم زحمات زیادی کشیدند.

وی در حاشیه این مراسم درباره زمان برگزاری دربی فوتبال پایتخت در تهران تاکید کرد: این دربی که در اراک است و ما سال آینده را برای استفاده از ورزشگاه آزادی در نظر گرفته‌ایم.

دنیامالی با درباره حضور نمایندگان فوتبال ایران در مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: سرمربی تیم با یک نفر دیگر در این مراسم حاضر می‌شود.

دنیامالی خاطرنشان کرد: طی سال‌های گذشته در استان‌های مختلف پیست‌های زیادی هم احداث شده که متأسفانه به حال خود رها شدند و از آن‌ها نگهداری و مراقبت نشده است. یا در طرف مقابل اینکه ورزشکاری وجود نداشته که از آن پیست استفاده کند. بنابراین باید بگوییم کار در دوچرخه سواری دشوار است و تلاش زیادی می‌خواهد. جایگاه هیأت‌های استانی در این خصوص خیلی مهم است و باید از شرایط بهترین بهره را ببرند. به علاوه اینکه از امکانات بخش خصوصی هم استفاده کند.

وی در پایان تاکید کرد: دوچرخه‌سواری رشته سختی است، چون با طبیعت و سوانح سر و کار دارد و مسائل ایمنی در آن خیلی مهم است. ورزشکار باید از لحاظ اراده و ضریب تاب آوری، توان بالایی داشته باشد. اما اگر اراده وعشق باشد، تهیه همه الزامات و لوازم امکان پذیر است. هیچ رشته‌ای نمی‌تواند بدون استمرار و پایش موفق باشد. آنچه که در همه رشته‌ها مشترک است نگاه برنامه محور است. امیدوارم فدراسیون با گام‌هایی که در هوش مصنوعی برداشته، شاهد موفقیت دختران و پسرانمان باشیم. من اعتقاد دارم توان فنی در بین اهالی این رشته وجود دارد. پایه موفقیت ورزش قهرمانی، توجه به ورزش همگانی است. دوچرخه سواری هم از این قاعده مستثنی نیست. انتظار ما کار مبتنی بر برنامه است. باید بتوانیم در آسیا جایگاه مناسب‌تری داشته باشیم. کار کردن در ورزش آسیا برای هیچ رشته‌ای راحت نیست.