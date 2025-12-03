واکنش اسبقیان به زمان بازنشستگی اش: طبق مقررات کارم را انجام می دهم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه ساختمان جدید فدراسیون دوچرخه سواری عصر امروز چهارشنبه ۱۲ آذرماه با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، شروین اسبقیان، مناف هاشمی و اهالی دوچرخه سواری و اصحاب رسانه در محل این مجموعه در استادیوم آزادی برگزار شد.
شروین اسبقیان معاون وزیر ورزش و جوانان در حاشیه این آیین در جمع رسانه ها گفت: ساختمان فدراسیون که چندین سال بهصورت نیمهکاره رها شده بود با حمایتهای وزیر ورزش و جوانان افتتاح شد. همچنین تجهیزات دوچرخهسواری نیز از محل کمکهای وزارت ورزش و جوانان و اعتباری که در نظر گرفته بود تهیه شده و مرکز سنجش فدراسیون نیز رونمایی شد.
وی افزود: همانگونه که دنیامالی در سخنانش اشاره کرد انتظار ما از فدراسیون دوچرخهسواری این است که بتوانیم به سمت کسب مدال حرکت کنیم. دوچرخهسواری ایران در گذشته رتبهها و مقامهای خوبی در آسیا کسب کرده و امیدواریم با این تصمیمات و ساخت این ساختمان و این امکانات و با تلاشهای مضاعف همکاران در فدراسیون بتوانیم به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم.
وی ادامه داد: در خصوص ساخت و تجهیز این مجموعه نیز باید گفت که وزارت ورزش و فدراسیون از منابع مختلف کمکهایی دریافت کردهاند، اما آنچه مسلم است بهرهبرداری مجموعه با حمایت وزارت ورزش و جوانان انجام شده است.
وی بیان کرد: در خصوص مسائلی که برخی دوستان درباره مشکلات قدیمی و موضوعات مختلف مطرح کردند، باید عرض کنم که هنوز صحبتها تمام نشده و در دست اقدام است. دنیامالی دستور داده که به همراه رئیس فدراسیون دوچرخهسواری جلسهای با مدیرعامل شرکت توسعه داشته باشیم. مطالعاتی برای احداث یک پیست جدید که در دنیا قابل استفاده باشد انجام شده است قطعاً برای بهبود رکوردها و رشد ورزشکاران، نمیتوان با تجهیزات قدیمی و غیراستاندارد به رقابت با رقبای سطح بالا پرداخت. به همین دلیل یکی از موضوعات مهم و مورد توجه وزارت ورزش و جوانان در جلسات تخصصی، بهرهگیری از تکنولوژی، هوش مصنوعی و تجهیزات مدرن است.
وی اطهار داشت: یکی از مسائل بسیار مهم در دوچرخهسواری مسئله ساخت پیستهاست. هرچند تمرکز فدراسیون بیشتر بر روی رشته استقامت و جاده است اما در این میان برخی رشتهها سریعتر میتوانند به اهداف موردنظر برسند. درخصوص پیست استان مازندران هم باید گفت این موضوع در حال مطالعه است. جلسهای برگزار شده و اولویتبندی براساس آمایش سرزمین که از سوی وزارت ورزش بررسی شده، انجام خواهد شد و بر همان اساس هم تکمیل و ساخت پیستها اولویتبندی میشوند.
وی در پاسخ به پرسش رسانه ها پیرامون حضور نمایندگان ایران در قرعه کشی جامجهانی فوتبال هم گفت: درخصوص قرعهکشی جام جهانی نیز باید عرض کنم که آخرین بحث این بود که نمایندگان ما حضور داشته باشند، اما تصمیم نهایی در هیات رئیسه گرفته میشود. در موضوع فوتبال، برنامهریزی شده تا تیم ملی فوتبال کشورمان حضوری قدرتمند در جام جهانی داشته باشد و بتواند از گروه خود صعود کند. پیگیریهای جدی نیز در این زمینه انجام میشود. آخرین گفتوگویی که با تاج داشتیم قرار بر این بود که نمایندگان ما حضور داشته باشند.
اسبقیان درباره خطر ابطال مجمع انتخاباتی دو فدراسیون سوارکاری و بدنسازی هم بیان کرد: بعد از مجامع طبعاً هر کاندیدا یا هر فردی میتواند نکاتی را مطرح کند. درخصوص مجمع بدنسازی هم همانطور که توضیح دادید، موضوع مدرک تحصیلی برخی افراد مطرح شده است. درباره حیدری هم باید بگویم که هیچ موردی برای ما ثابت نشده و براساس استعلامهایی که از طریق سامانه و دانشگاهها گرفتهایم، مدارک او مورد تأیید است. در موضوع پرورش اندام نیز طی روزهای آتی نظر نهایی اعلام خواهد شد. ابهاماتی وجود داشت که نتیجه آن اعلام میشود.
وی در ادامه موضوع حواشی در انتخابات چند فدراسیون و مدرک تحصیلی یکی از روسای فدراسیون ها هم گفت: موردی در این خصوص مسجل نیست و براساس استعلامی که از دانشگاهها هست مورد تایید قرار گرفته است. در خصوص پرورش اندام هم نظر نهایی اعلام می شود و همان ابهاماتی که در مورد مدرک تحصیلی بود اعلام می شود. هر کاندیدایی می تواند نقطه نظری داشته باشد و ما احترام به رای مجمع می گذاریم. وزارت ورزش هیچ ورودی به مجامع نمی کند و در این انتخابات کاراته و سوارکاری هم دیدید که نتایج دور اول و دوم باهم فرق کرد و این نشان از سلامت انتحابات بود و در آنجا مجمع تصمیم گرفته است.
وی بیان کرد: امروز می توانم شهادت بدهم که وزیر ورزش که به عنوان رئیس مجمع هست و در راستای آن ما به عنوان نماینده ایشان در مجمع حاضر هستیم تا به امروز سوال نکرده که به چه کسی رای داده اید یا به چه کسی رای بدهید و به رای مجمع انتخابات احترام قایل است.
معاون وزیر ورزش و جوانان در مورد حواشی پیرامون بازنشستگی اش و صحبت های مطرح شده هم تصریح کرد: یک روز همه باید بازنشسته شویم و بحثی تا به امروز در این خصوص نیست. طبق مقررات و قوانین کارم را انجام می دهم.
اسبقیان در مورد سبک های رزمی هم تصریح کرد: در گذشته برخی از سبک ها کارشناسی های جدی صورت نگرفته و دستور داده اند بدون بررسی سبکی راه اندازی نشود و انحلال هر سبکی هم با کارشناسی صورت می گیرد. این بحث مربوط به فدراسیون ورزشهای رزمی است و این سبک ها منحل نشده است و قرار است انها را سامان دهیم و تصمیمی برای مستقل شدن این انجمن هم نداریم.
