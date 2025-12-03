کرملین جزئیات سفر پوتین به هند را تشریح کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، «یوری اوشاکوف»، دستیار رئیس جمهور روسیه گفت: پوتین و مودی (نخست وزیر هند) فردا پنجشنبه یک نشست غیررسمی و ۵ دسامبر (روز جمعه) مذاکرات رسمی در چارچوب‌های محدود و گسترده خواهند داشت.

دستیار رئیس جمهور روسیه ادامه داد: پوتین روز جمعه با رئیس جمهور هند نیز دیدار می‌کند. در جریان سفر پوتین به هند، طرفین قصد دارند ۱۰ سند و بیش از ۱۵ توافقنامه تجاری امضا کنند.

«یوری اوشاکوف»، اضافه کرد: پوتین و مودی پس از مذاکرات خود بیانیه مشترکی صادر کرده و برنامه همکاری اقتصادی بین دو کشور تا سال ۲۰۳۰ را تصویب خواهند کرد. دیدار غیررسمی پوتین و مودی یکی از نقاط کلیدی سفر به هند خواهد بود؛ در چنین دیدارهایی سیاست‌گذاری‌ها انجام می‌شود. سفر پوتین به هند مفید و موفقیت‌آمیز خواهد بود و به تقویت بیشتر همکاری بین دو کشور کمک خواهد کرد. ۷ وزیر از جمله بلوسوف وزیر دفاع روسیه پوتین را در سفر هند همراهی خواهند کرد.