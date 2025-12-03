به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه روسیا الیوم گزارش داد که لئونید اسلوتسکی رئیس کمیته امور بینالملل دومای روسیه هشدار داد که در صورتی که کشورهای اروپایی بخواهند، داراییهای روسیه را مصادره کنند، پاسخ مسکو شدید خواهد بود.
وی تأکید کرد که سرقت ذخایر ارزی روسیه در هیچ چارچوب حقوقی توجیه پذیر نیست.
اسلوتسکی همچنین گفت که اتحادیه اروپا به لطف افرادی مانند کایا کالاس و اورسولا فوندرلاین عملاً به باندی از سارقان و قاتلان حرفهای تبدیل شده است.
وی افزود که روسیه آنها را بابت داراییها و سودهای بلوکهشده مجازات خواهد کرد و آنان باید پاسخگو باشند، پس نباید این توهم را داشته باشند که میتوانند از مجازات فرار میکنند.
این اظهارات درحالی بیان میشود که در همین مورد تارنمای پولیتیکو و بر اساس اسناد منتشرشده گزارش داد که کمیسیون اروپا پیشنهاد کرده است که از داراییهای مسدودشده روسیه برای تأمین غرامتی به ارزش ۱۶۵ میلیارد یورو برای اوکراین استفاده شود.
