پوتین: مسکو دونباس و نووروسیه را آزاد خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه، تاکید کرد که روسیه دونباس و نووروسیه را به هر طریقی، چه با ابزارهای نظامی و چه غیرنظامی، آزاد خواهد کرد.

پوتین در مصاحبه با روزنامه «ایندیا تودی» گفت: ما یا این سرزمین‌ها را با زور آزاد می‌کنیم، یا نیروهای اوکراینی آنجا را ترک می‌کنند و کشتار مردم را متوقف می‌کنند.

رئیس جمهور روسیه افزود: ما بلافاصله به اوکراین و نیروهای اوکراینی گفتیم که مردم نمی‌خواهند با شما زندگی کنند، آنها رفراندوم برگزار کردند و به استقلال رأی دادند. اگر عقب‌نشینی کنید، هیچ اقدام نظامی در کار نخواهد بود. ولی آنها ترجیح می‌دهند بجنگند. حالا دیگر کاسه صبر ما لبریز شده است.

پوتین با اشاره به اینکه «دستیابی به توافق بین طرف‌های متخاصم کار آسانی نیست، گفت: دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و من مطمئن هستیم که او صادقانه به دنبال یافتن راه حلی توافقی برای مشکل اوکراین است.

ولادیمیر پوتین همچنین با اشاره به دیدار ۵ ساعته با استیو ویتکاف و جارد کوشنر فرستادگان رئیس جمهور آمریکا، این دیدار را بسیار ضروری و مفید خواند و تاکید کرد که پیشنهاداتی که هیئت آمریکایی به مسکو ارائه کرد، بر اساس توافقات آنها با ترامپ در آلاسکا بود.

رئیس جمهور روسیه گفت که در طول مذاکرات با ویتکاف تقریباً همه نکات مورد بحث قرار گرفت و به همین دلیل جلسه طولانی شد.

پوتین ادامه داد: در پیشنهادات آمریکا مسائلی وجود دارد که ما با آنها موافق نبودیم و با ویتکاف در مورد آنها بحث شد.