محمدی: پیشینه آئین های بومی مازندران تا ۳۰۰۰ سال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی عصر چهارشنبه در نشست با هنرمندان نوشهر با اشاره به اهمیت حفظ زبان‌های بومی گفت: طبق آمارهای بین‌المللی هر هفته یک زبان در جهان از میان می‌رود و اگر صیانت نکنیم، زبان‌هایی همچون زبان تبری در معرض فراموشی قرار می‌گیرند.

وی‌از آماده‌سازی نهایی فرهنگ ۱۲ جلدی واژگان زبان تبری با بیش از ۱۹۷ هزار واژه خبر داد و افزود: این مجموعه که هر جلد آن ۸۰۰ صفحه است، اکنون آماده چاپ است.

محمدی همچنین اعلام کرد: دستور زبان تبری که به قلم یکی از چهره‌های برجسته فرهنگ کشور تدوین شده، دیشب برای نخستین‌بار رونمایی شد و از این پس امکان تدریس خلاصه این آثار در مدارس و دانشگاه‌ها فراهم است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به استقبال قابل توجه مردم از آثار نمایشی برگرفته از فرهنگ بومی، اجرای نمایش آرش کمانگیر در بابلسر را نمونه‌ای موفق دانست و گفت: طی پنج شب این اجرا، بیش از ۱۵۰۰ نفر به تماشای آن نشستند.

وی افزود: تجربه نمایش‌های حماسی و عاشقانه با محوریت فرهنگ مازندران نشان می‌دهد مردم به صورت ناخودآگاه به ریشه‌های فرهنگی خود جذب می‌شوند.

آگاهی کم برخی شهروندان نسبت به مفاخر مازندران

محمدی با ابراز تأسف از آگاهی کم برخی شهروندان نسبت به مفاخر مازندران، گفت: هنوز افرادی هستند که نیما یوشیج را نمی‌شناسند، در حالی که او پدر شعر نو فارسی و از تأثیرگذارترین چهره‌های ادبیات ایران است.

به گفته وی، از پنج سبک شعری ایران، دو سبک توسط شاعران مازندرانی پایه‌گذاری شده و این نشان‌دهنده جایگاه مهم استان در تاریخ شعر و ادب فارسی است.

وی یادآور شد: در مراسم جایزه ادبی نیما که ۱۵ روز پیش در نور برگزار شد، این ضعف آگاهی بیش از گذشته آشکار شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در ادامه با اشاره به پیشینه کهن آئین‌های بومی استان گفت: بسیاری از جوانان آئین‌های غربی مانند هالووین را بهتر از آئین‌های بومی خود می‌شناسند، در حالی که جشن‌های کهنی همچون لال‌زنی همزمان با دوازدهم و سیزدهم آبان، قدمتی دوهزار تا سه‌هزار ساله دارد و همان رسم پوشاندن چهره و کمک به نیازمندان بوده است؛ آئینی که بسیار پیش از نمونه‌های غربی رواج داشته است.

محمدی به قدمت رقص پهلوانی دَرون» نیز اشاره کرد و گفت: این رقص که بیش از سه‌هزار سال قدمت دارد، ریشه حرکات آئینی کشتی‌گیران مازندرانی است؛ همان حرکاتی که امروز در ورود به تشک کشتی دیده می‌شود.

وی همچنین با اشاره به جشن باستانی «۲۶ عید ماه» یا جشن مردگان، گفت: این آئین که امروز نمونه‌هایی از آن در غرب نیز دیده می‌شود، به پیروزی فریدون بر ضحاک بازمی‌گردد و یکی از جشن‌های کهن ایرانی و مازندرانی است.

محمدی تأکید کرد: نخست باید خودمان فرهنگ‌مان را بشناسیم و سپس روایتگر و حامی آن باشیم. مازندران ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه فرهنگ دارد که باید بیش از گذشته دیده و حمایت شود.