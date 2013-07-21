به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم که به جشن مردگان معروف بوده، با آداب خاص و با احترام به ایام پرفیض ماه رمضان با حضور پرشور مردم فرهنگ دوست شهرستان آمل در محوطه هتل این شهر برگزار شد.

در این مراسم باستانی، بازیهای بومی و محلی، مجمع سری، نوروزماه خوانی، تشت لاک سما و رقص محلی با لباس های سنتی مردم مازندران برگزار شد.

اجرای شعر خوانی و موسیقی محلی توسط شاعران و هنرمندان مازندران از برنامه های دیگر عید نوروز تبری مازندرانی ها در آمل بود.

بر اساس سنت رایج و باورهای مردم در زما‌نهای قدیم فریدون پادشاه پیشدادی به خونخواهی پدرش جمشید شاه ضحاک پادشاه را در سرزمین مازندران و در دماوند کوه به بند می‌کشد.

مردم خبر این پیروزی را در شب با آتش زدن بوته‌ها به یکدیگر اطلاع می‌دهند و فردای آن روز با برپایی جشن و مسابقه کشتی این پیروزی را گرامی می‌دارند.

مسئول برگزاری این آیین گفت: مراسم سنتی 26 عیدماه از قدیمی ترین جشن های مردم مازندران است که در تقویم تبری استان نیز ثبت شده است.

حشمت الله ایاز افزود: این جشن در سالهای گذشته احیا شده و هم اکنون به صورت سالانه در کنار احترام به بزرگترها که از اهمیت بالایی در فرهنگ ملی و اسلامی ما برخوردار است، برگزار می شود.

وی از برگزاری دیگر مراسم های سنتی در احیای مازندران شامل تیرماه سیزده شو، موسیقی محلی خطه شمال، نوروزخوانی از نیمه دوم امسال در شهرستان آمل خبر داد.

در این مراسم از خدمات و تلاش های چندین ساله حشمت الله ایاز، مسئول انجمن بومی و سرود اداره فرهنگ وارشاد اسلامی در احیا و اشاعه آیین های سنتی و بومی محلی در میان نسل جوان جامعه قدردانی شد.