افتتاح فاز نخست باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا (س) در ۲۰ آذرماه

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران از افتتاح فاز نخست باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا (س) در ۲۰ آذرماه خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر کمالی‌زاده، مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران در جلسه هماهنگی پروژه باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا (س) با اشاره به موفقیت پروژه باغ‌راه حضرت زهرا (س) اعلام کرد: این طرح توانسته جایزه بین‌المللی مدیریت پروژه و مدال طلای انجمن بین‌المللی پروژه را به دست آورد؛ افتخاری که نتیجه ویژگی‌های فنی و اجتماعی کم‌نظیر و همسویی کامل پروژه با رویکرد محلات ایرانی و اسلامی است. این موفقیت نشان‌دهنده توان مدیریتی و اجرایی شهرداری تهران در پیشبرد پروژه‌های بزرگ شهری است.

کمالی‌زاده با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی این طرح ساماندهی فضاهای رهاشده و بی‌دفاع شهری بوده است، توضیح داد: در کنار این موضوع ارتقای سرانه‌های خدماتی برای محلات همجوار نیز در دستور کار قرار داشته و فضاهای فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، تجاری، ورزشی و استارت‌آپی به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که نقش مستقیم در بهبود کیفیت زندگی و افزایش تعاملات اجتماعی ساکنان منطقه داشته باشند.

وی افزود: این باغ‌راه با ایجاد فضاهای متنوع، هم‌زمان پاسخگوی نیازهای مذهبی، تفریحی، تجاری و نوآورانه است و از همین رو به‌عنوان طرحی چندوجهی مورد توجه داوران بین‌المللی قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان نوسازی در ادامه گفت: یکی از مهم‌ترین بخش‌های پروژه، پارکینگ ۳ هزار واحدی واقع در طبقه زیرین باغ‌راه است که با وجود ساخت آن در حدود ۲۰ سال گذشته، تاکنون بهره‌برداری نشده بود.

وی تأکید کرد: واگذاری بهره‌برداری این پارکینگ به شهرداری تهران می‌تواند بسیاری از مشکلات مربوط به کسری پارکینگ، کمیسیون ماده ۱۰۰، صدور پایان‌کار و دریافت اسناد ملکی شهروندان را برطرف کند و علاوه بر این امکان استفاده از آن برای رویدادهای شهری، مراسم و ایونت‌ها نیز فراهم خواهد شد.

کمالی‌زاده سپس به ابعاد فنی پروژه اشاره کرد و گفت: طول مسیر باغ‌راه حدود هشت کیلومتر و مساحت ناخالص زیربنای آن نزدیک به ۱۹ هزار و ۸۰۰ مترمربع است.

به گفته وی، عرض مداخله مستقیم ریل ۳۳ متر، مسیر دوچرخه‌سواری در تراز مثبت یک حدود ۱۸۰۰ متر و گستره پروژه در منطقه ۱۷ حدود سه کیلومتر و در منطقه ۱۸ پنج کیلومتر است.

وی تصریح کرد: طراحی پروژه توسط ۱۰ مجموعه مشاور و اجرای آن توسط بیش از ۱۱۲ پیمانکار از جمله مؤسسه شهید رجایی انجام شده است.

وی با بیان اینکه پروژه در سه رویکرد «مذهبی و یادمانی»، «تفریحی و تجاری» و «استارت‌آپی و صنایع خلاق» طراحی شده است، گفت: بخش‌های مختلف آن از شرق به غرب ترکیبی از حوزه‌های مذهبی، تفریحی، تجاری، فضاهای بازی، زیرپل‌های تجاری و مجموعه‌های مرتبط با صنایع خلاق و نوآوری را شامل می‌شود.

وی با اشاره به ساختمان‌های فناوری و کسب‌وکار در منطقه ۱۸ و فضاهای تجاری زیر پل آیت‌الله سعیدی گفت: این مجموعه‌ها اکنون آماده بهره‌برداری هستند و به‌زودی در اختیار شرکت توسعه قرار خواهند گرفت.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران بیان داشت: مجموعه دانش‌بنیان پروژه نیز روز دوشنبه افتتاح خواهد شد.

کمالی‌زاده همچنین از اقدامات سازمان بوستان‌ها، شرکت توسعه و مناطق شهرداری در آماده‌سازی فضاهای سبز، هرس درختان، کاشت جدید و ساماندهی نما و بدنه پل‌ها قدردانی کرد و گفت: این اقدامات موجب شده وضعیت پروژه نسبت به هفته‌های گذشته به‌طور چشمگیری بهبود پیدا کند.

وی در پایان بیان داشت: به احتمال بسیار قوی، فاز اول پروژه باغ‌راه حضرت زهرا (س) در روز پنجشنبه روز میلاد با سعادت حضرت زهرا (س) به بهره‌برداری خواهد رسید.

