به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر کمالی‌زاده، مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران در جلسه هماهنگی پروژه باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا (س) با اشاره به موفقیت پروژه باغ‌راه حضرت زهرا (س) اعلام کرد: این طرح توانسته جایزه بین‌المللی مدیریت پروژه و مدال طلای انجمن بین‌المللی پروژه را به دست آورد؛ افتخاری که نتیجه ویژگی‌های فنی و اجتماعی کم‌نظیر و همسویی کامل پروژه با رویکرد محلات ایرانی و اسلامی است. این موفقیت نشان‌دهنده توان مدیریتی و اجرایی شهرداری تهران در پیشبرد پروژه‌های بزرگ شهری است.

کمالی‌زاده با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی این طرح ساماندهی فضاهای رهاشده و بی‌دفاع شهری بوده است، توضیح داد: در کنار این موضوع ارتقای سرانه‌های خدماتی برای محلات همجوار نیز در دستور کار قرار داشته و فضاهای فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، تجاری، ورزشی و استارت‌آپی به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که نقش مستقیم در بهبود کیفیت زندگی و افزایش تعاملات اجتماعی ساکنان منطقه داشته باشند.

وی افزود: این باغ‌راه با ایجاد فضاهای متنوع، هم‌زمان پاسخگوی نیازهای مذهبی، تفریحی، تجاری و نوآورانه است و از همین رو به‌عنوان طرحی چندوجهی مورد توجه داوران بین‌المللی قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان نوسازی در ادامه گفت: یکی از مهم‌ترین بخش‌های پروژه، پارکینگ ۳ هزار واحدی واقع در طبقه زیرین باغ‌راه است که با وجود ساخت آن در حدود ۲۰ سال گذشته، تاکنون بهره‌برداری نشده بود.

وی تأکید کرد: واگذاری بهره‌برداری این پارکینگ به شهرداری تهران می‌تواند بسیاری از مشکلات مربوط به کسری پارکینگ، کمیسیون ماده ۱۰۰، صدور پایان‌کار و دریافت اسناد ملکی شهروندان را برطرف کند و علاوه بر این امکان استفاده از آن برای رویدادهای شهری، مراسم و ایونت‌ها نیز فراهم خواهد شد.

کمالی‌زاده سپس به ابعاد فنی پروژه اشاره کرد و گفت: طول مسیر باغ‌راه حدود هشت کیلومتر و مساحت ناخالص زیربنای آن نزدیک به ۱۹ هزار و ۸۰۰ مترمربع است.

به گفته وی، عرض مداخله مستقیم ریل ۳۳ متر، مسیر دوچرخه‌سواری در تراز مثبت یک حدود ۱۸۰۰ متر و گستره پروژه در منطقه ۱۷ حدود سه کیلومتر و در منطقه ۱۸ پنج کیلومتر است.

وی تصریح کرد: طراحی پروژه توسط ۱۰ مجموعه مشاور و اجرای آن توسط بیش از ۱۱۲ پیمانکار از جمله مؤسسه شهید رجایی انجام شده است.

وی با بیان اینکه پروژه در سه رویکرد «مذهبی و یادمانی»، «تفریحی و تجاری» و «استارت‌آپی و صنایع خلاق» طراحی شده است، گفت: بخش‌های مختلف آن از شرق به غرب ترکیبی از حوزه‌های مذهبی، تفریحی، تجاری، فضاهای بازی، زیرپل‌های تجاری و مجموعه‌های مرتبط با صنایع خلاق و نوآوری را شامل می‌شود.

وی با اشاره به ساختمان‌های فناوری و کسب‌وکار در منطقه ۱۸ و فضاهای تجاری زیر پل آیت‌الله سعیدی گفت: این مجموعه‌ها اکنون آماده بهره‌برداری هستند و به‌زودی در اختیار شرکت توسعه قرار خواهند گرفت.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران بیان داشت: مجموعه دانش‌بنیان پروژه نیز روز دوشنبه افتتاح خواهد شد.

کمالی‌زاده همچنین از اقدامات سازمان بوستان‌ها، شرکت توسعه و مناطق شهرداری در آماده‌سازی فضاهای سبز، هرس درختان، کاشت جدید و ساماندهی نما و بدنه پل‌ها قدردانی کرد و گفت: این اقدامات موجب شده وضعیت پروژه نسبت به هفته‌های گذشته به‌طور چشمگیری بهبود پیدا کند.

وی در پایان بیان داشت: به احتمال بسیار قوی، فاز اول پروژه باغ‌راه حضرت زهرا (س) در روز پنجشنبه روز میلاد با سعادت حضرت زهرا (س) به بهره‌برداری خواهد رسید.