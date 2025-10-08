به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر کمالی‌زاده مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با احیای عرصه‌های ناکارآمد شهری همچنان از اولویت‌های اصلی سازمان نوسازی است و تمامی مراحل از تدوین طرح‌ها تا اجرای پروژه‌ها به‌صورت مستمر در حال پیگیری است.

وی با اشاره به پروژه‌های شاخص در حال اجرا افزود: طرح بازآفرینی عرصه فوقانی تونل راه‌آهن تبریز با عنوان باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا(س) در مناطق ۱۷ و ۱۸ به مراحل پایانی رسیده و فاز نخست آن به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد. همچنین با مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی، طرح بازآفرینی ناحیه ۳ منطقه ۱۹ نیز در حال طراحی است.

کمالی‌زاده ادامه داد: در کنار این پروژه‌ها، احداث باغ وزیری در محله گلابدره، اجرای مسیر طبیعت، ایجاد مرکز خدماتی فرآهنگ در محله اسلام‌آباد و ساماندهی محور گردشگری مسیل دره زرنو و حاشیه رودخانه کن نیز در دستور کار قرار دارد.

به گفته مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، پروژه پارکینگ وزیری در گلابدره با هدف تأمین سرانه‌های خدماتی محله و بر اساس مصوبه کمیسیون ماده پنج، پس از انتخاب پیمانکار و انعقاد قرارداد، در مرحله اجرا قرار گرفته است.

کمالی‌زاده در پایان با اشاره به اهتمام مدیریت شهری در رفع موانع و تأمین منابع مالی گفت: با صیانت از حقوق شهروندان و تکیه بر همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، زمینه تحقق اهداف بازآفرینی شهری در مناطق مختلف به‌ویژه بافت‌های تاریخی و فرسوده فراهم خواهد شد.