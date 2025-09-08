به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر کمالیزاده، سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران اظهار کرد: پروژه بزرگ احداث باغراه حضرت فاطمه زهرا (س) که عملیات اجرایی آن از اوایل سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود، تاکنون به پیشرفت فیزیکی حدود ۹۵ درصدی رسیده و در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد.
وی با اشاره به ویژگیهای طراحی این پروژه گفت: در طراحی باغراه علاوه بر ساماندهی فضاهای بیدفاع شهری و ارتقای کیفیت محیطی، به تأمین سرانه خدمات محلات همجوار نیز توجه شده است. مسیر پیوسته دوچرخهسواری و پیادهروی در کل طول پروژه پیشبینی شده و ساختمانهای فرهنگی، آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی نیز در این مجموعه جانمایی شده است.
کمالیزاده با بیان اینکه اجرای این طرح همراه با چالشهایی بود، افزود: از مهمترین این چالشها میتوان به هماهنگی و توافق با راهآهن برای انتقال خط تهران، تبریز به تراز منفی و آزادسازی اراضی فوقانی اشاره کرد؛ اراضیای که پیشتر علاوه بر آلودگیهای زیستمحیطی، زمینه بروز برخی ناهنجاریهای اجتماعی را نیز فراهم کرده بود.
به گفته وی طرح باغراه با هدف حذف فضاهای بیدفاع شهری و ایجاد بستری برای بهرهمندی شهروندان از خدمات شهری و فضای سبز به اجرا درآمده است.
سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران باغراه حضرت فاطمه زهرا (س) را یکی از بزرگترین پروژههای بازآفرینی شهری در مناطق ۱۷ و ۱۸ دانست و تصریح کرد: این پروژه به طول تقریبی ۹.۵ کیلومتر و عرض بین ۳۰ تا ۳۵ متر طراحی شده است. در مجموع، این مسیر بهعنوان یک «منظومه خطی» چندمنظوره، پیونددهنده فضاهای سبز، خدمات شهری و زیرساختهای حملونقل پایدار است.
کمالیزاده در پایان تأکید کرد: پروژه باغراه حضرت فاطمه زهرا (س) با هدف ارتقای شاخصهای فرهنگی، تفریحی و اجتماعی در مناطق پرجمعیت و کمتر برخوردار تهران طراحی شده و با تکمیل آن انتظار میرود تأثیرات مثبت گستردهای بر زندگی شهروندان این مناطق و تعاملات اجتماعی آنها ایجاد شود.
پیش تر و در ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ مصادف با نهم رمضان برنامه «مهمانی شهر» در باغراه اجرا شد تا شهروندان بتوانند قبل از تکمیل دیگر فازهای این مجموعه از امکانات آن بهره مند شوند.
