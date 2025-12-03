رسیدگی به ۴۷ هزار درخواست در مرکز ۱۲۲ آبفای کرمانشاه

رضا داودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرکز ارتباطات مردمی ۱۲۲ در یک سال اخیر با ارتقای زیرساخت‌ها و توسعه سامانه‌های پاسخگویی، خدمات‌رسانی خود را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.

وی گفت: در این مدت بیش از ۴۷ هزار و ۸۰۰ درخواست مردمی ثبت و برای رسیدگی به واحدهای تخصصی و اکیپ‌های حوادث در سراسر استان ارجاع شده است.

وی با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی این مرکز افزود: مرکز ۱۲۲ طی یک سال گذشته به ۲۴۵ هزار تماس شهروندان پاسخ داده و درخواست‌های ثبت‌شده شامل اعلام حوادث آب و فاضلاب، بررسی کیفیت آب، گزارش مصارف یا انشعابات غیرمجاز، طرح شکایات، ارائه راهنمایی درباره قبوض و امور مشترکین و ثبت پیشنهادات مردمی بوده است و این خدمات به‌صورت ۲۴ ساعته در دسترس شهروندان قرار دارد.

مدیرعامل آبفای استان کرمانشاه گفت: برای افزایش سرعت رسیدگی و بهبود کیفیت پاسخگویی، سامانه‌های اطلاع‌رسانی جدیدی در مرکز ۱۲۲ راه‌اندازی شده است.

وی بیان کرد: بارگذاری اطلاعیه‌های صوتی روی سامانه، ارسال پیامک اطلاع‌رسانی درباره تعمیرات، افت فشار یا قطعی آب با استفاده از بانک اطلاعاتی GIS و ارسال پیامک کد پیگیری درخواست از جمله اقدامات انجام‌شده است.

داودی ادامه داد: پس از رسیدگی به هر حادثه، تماس با مشترکان و سنجش میزان رضایت آنان در دستور کار قرار می‌گیرد تا نظرات مردمی برای اصلاح و ارتقای خدمات در اختیار مدیران بخش‌های مختلف قرار گیرد.

وی گفت: بهبود چرخه دریافت، ثبت و رسیدگی به درخواست‌ها یکی از محورهای اصلی ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی در این مرکز است.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه خدمات غیرحضوری و کوتاه‌تر شدن چرخه رسیدگی به درخواست‌ها جزو برنامه‌های مستمر شرکت آب و فاضلاب استان است و اقدامات جدید با هدف صرفه‌جویی در وقت شهروندان و پاسخگویی سریع‌تر دنبال خواهد شد.