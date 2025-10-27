به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای ارتقای کیفیت رسیدگی به شکایات مردمی و افزایش رضایتمندی شهروندان از نحوه پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی، فرآیند تماس بازخورد از شهروندان پس از اتمام رسیدگی به شکایات در سامانه فواد ۱۲۸ آغاز شده است.

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: در راستای ارتقای کیفیت رسیدگی به شکایات مردمی و افزایش رضایتمندی شهروندان از نحوه پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی، مرکز بازرسی، نظارت بر خدمات عمومی و فوریت‌های اداری سازمان اداری و استخدامی کشور (فواد –۱۲۸) از ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ فرآیند جدیدی با عنوان «تماس بازخورد پس از پایان رسیدگی به شکایات» را به اجرا گذاشته است.

در اجرای این ابلاغیه و بر اساس فرآیند طراحی شده، پس از ثبت نتیجه رسیدگی در سامانه فواد ۱۲۸ و ارسال پاسخ نهایی به فرد شاکی، تماس تلفنی با شهروندان جهت اخذ بازخورد از نحوه رسیدگی و بررسی میزان حل مشکل انجام می‌شود.

شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده مواردی از قبیل «موکول کردن ارائه خدمت به زمان‌های آتی بدون توجیه، عدم حضور کارمند با مدیر و عدم پیش‌بینی نیروی جایگزین، عدم اطلاع رسانی قوانین و مقررات و فرآیندهای ارائه خدمت، عدم اطلاع رسانی شفاف و به موقع تصمیمات مرتبط با خدمت، ایراد در سامانه‌ها، تجهیزات اداری و ارتباطی یا ارائه خدمت، عدم رعایت احترام و کرامت انسانی در ارائه خدمت و در نهایت عدم رعایت زمانی قانونی شروع و پایان خدمت» با شماره ۱۲۸ تماس بگیرند.