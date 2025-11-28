نظارت مردمی؛ به کنترل بازار و برخورد با متخلفان سرعت بخشیده است

خبرگزاری مهر - گروه استانها، فاطمه گلوی: نظارت مستمر بر بازار و ایجاد مسیرهای شفاف برای دریافت مطالبات مردمی، امروز به یکی از مهمترین محورهای مدیریت اقتصادی و خدماتی در سیستان و بلوچستان تبدیل شده است.
گسترش سامانههای هوشمند ثبت گزارش مانند ۱۳۵ و ۱۲۴، فضای تازهای برای مشارکت مردمی فراهم کرده که امکان ارسال دقیق و مستند تخلفات را برای شهروندان فراهم میسازد. این سازوکارها، علاوه بر تقویت سرعت رسیدگی، موجب افزایش دقت نظارت و شناسایی سریعتر تخلفات در اصناف مختلف شدهاند.
همافزایی میان مراکز پاسخگویی و سامانههای نظارتی، بستری فراهم کرده تا فرآیند نظارت از یک اقدام اداری صرف، به حرکتی مشارکتی و اجتماعی تبدیل شود.
۹۳۹۱ گزارش مردمی در ۶ ماهه نخست سال از تخلفات بازار ثبت شده است
داوود شهرکی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با تشریح عملکرد مرکز پاسخگویی و پایش خدمت در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴، به مجموعه اقداماتی اشاره کرد که با هدف رسیدگی مستقیم به مطالبات مردم و نظارت مستمر بر بازار انجام شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان گفت: کارشناسان این مرکز در نیمه نخست سال جاری در مجموع ۱۲۰ ساعت، معادل ۹۰۰۰ دقیقه، به تماسهای مردمی پاسخ دادهاند و این میزان، بیانگر حجم بالای مراجعات و اهمیت نقش مرکز در فرآیند رسیدگی به شکایات است.
شهرکی بیان کرد: در این بازه زمانی، مجموع تماسهای پاسخ دادهشده به عدد ۹۳۹۱ مورد رسیده است؛ رقمی که بهطور میانگین نشان میدهد روزانه حدود ۵۰ تماس از سوی مردم برای گزارش تخلفات یا ثبت شکایات ثبت شده است.
وی با اشاره به محورهای اصلی گزارشهای ثبتشده تأکید کرد: بخشی قابل توجهی از تماسهای دریافتی به موضوعاتی همچون عدم تحویل بهموقع خودرو، خدمات خودرویی و تعمیرگاهی مرتبط بوده و در کنار آن، نانواییها، برنج و روغن، آسانسور، خدمات ساختمانی، مراکز عرضه کالاهای کالابرگی، کابینتسازی و قالیشویی نیز از جمله بخشهایی بودهاند که بیشترین حجم شکایات را به خود اختصاص دادهاند.
ثبت گزارشات مردمی نقش مهمی در بهبود وضعیت بازار دارد
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان افزود: کمفروشی و گرانفروشی همچنان در صدر گزارشهای مردمی قرار دارد و طرح این موارد از سوی شهروندان، نقش بسزایی در افزایش دقت نظارتهای میدانی و تصمیمگیریهای مدیریتی دارد.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت رضایتمندی عمومی از عملکرد این مرکز ادامه داد: بر اساس نظرسنجی انجامشده، حدود ۷۰ درصد از شرکتکنندگان از نحوه پاسخگویی کارشناسان رضایت داشتهاند.
مردم گران فروشی را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند
شهرکی این میزان رضایت را نتیجه تلاش تیم پاسخگویی در ارتقا کیفیت خدمات دانست و افزود: افزایش شفافیت، سرعت رسیدگی و پاسخدهی دقیق از مهمترین اهداف مرکز است.
وی با بیان اینکه استمرار نظارتها مستلزم مشارکت مردم است، تأکید کرد: ثبت گزارشهای مردمی نقش تعیینکنندهای در پیشگیری از تخلفات و بهبود وضعیت بازار دارد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان راههای ارتباطی برای ثبت گزارشهای مردمی را مورد اشاره قرار داد اعلام کرد: گزارشهای مربوط به فساد از طریق سامانه ۱۳۶ و موارد مرتبط با گرانی از طریق سامانه ۱۲۴ قابل ثبت و پیگیری است.
سامانه ۱۳۵ مهمترین محور نظارت مردمی
ایرج عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر، استفاده گسترده از سامانه هوشمند و الکترونیکی ۱۳۵ را یکی از محورهای مهم نظارت مردمی بر بازار عنوان میکند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان گفت: این سامانه با هدف فراهم کردن بستری امن، سریع و قابل اعتماد برای ثبت گزارشهای مردمی درباره تخلفات صنفی طراحی شده و اکنون بهعنوان یکی از ابزارهای مؤثر در کنترل بازار مورد استفاده قرار میگیرد.
عزیزی تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله گرانفروشی، کمفروشی یا تقلب، میتوانند از طریق این سامانه، گزارش خود را بهصورت کاملاً محرمانه ارسال کنند. در این فرایند، امکان بارگذاری عکس، فیلم و نشانی دقیق محل وقوع تخلف فراهم شده تا روند رسیدگی با دقت بیشتری انجام شود.
وی با بیان اینکه گزارشهای مردمی نقش مهمی در شناسایی سریع تخلفات دارند، ادامه داد: پس از ثبت هر گزارش، تیمهای کارشناسی و ضابطان تعزیرات حکومتی به محل اعزام میشوند و در صورت تأیید تخلف، برخورد قانونی بدون هیچگونه اغماض انجام میگیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان بیان کرد: سرعت عمل در رسیدگی به گزارشها، یکی از نقاط قوت این سامانه است و موجب شده شکایات مردمی در کوتاهترین زمان ممکن مورد بررسی قرار گیرد.
مشارکت مردمی در بهبود وضعیت سلامت بازار تأثیرگذار است
وی همچنین به برنامههای آموزشی و فرهنگی این مجموعه اشاره کرد و گفت: اگرچه اطلاعرسانیهای اولیه درباره نحوه استفاده از سامانه ۱۳۵ انجام شده، اما در نیمه دوم سال جاری نیز دورههای آموزشی، تبلیغات عمومی و برنامههای آگاهیبخشی ادامه خواهد داشت تا مشارکت مردم در نظارت بر بازار تقویت شود.
عزیزی افزود: هدف اصلی این طرح، ایجاد سازوکار مشارکت مستقیم مردم در پیشگیری از تخلفات اقتصادی و ارتقای سلامت بازار است.
وی در پایان به امکان پیگیری حقوق شخصی شاکیان اشاره کرده و خاطرنشان کرد: شهروندانی که قصد مطالبه وجه یا خسارت دارند، میتوانند با مراجعه به تعزیرات، تشکیل پرونده دهند تا هنگام صدور رأی، درخواست آنان نیز بررسی شود.
وی تاکید کرد: این فرایند بدون نیاز به طی مراحل طولانی قضائی و با حفظ محرمانگی اطلاعات شاکی انجام میشود و باعث میشود مردم با اطمینان بیشتری از حقوق قانونی خود در برابر متخلفان دفاع کنند.
مردم و مسئولان در کنار هم در سلامت بازار نقش دارند
بررسی روندها نشان میدهد موفقیت نظارت بر بازار زمانی پایدار خواهد بود که مشارکت مردمی بهطور مداوم تقویت شود و سازوکارهای رسیدگی نیز با دقت و سرعت بالا ادامه یابد.
استفاده از سامانههای هوشمند، علاوه بر تسهیل ثبت گزارشها، به شکلگیری بانک اطلاعاتی دقیق کمک میکند؛ بانکی که تصمیمگیریهای مدیریتی را هدفمندتر و مداخلهها را اثربخشتر میسازد.
توسعه برنامههای آموزشی و آگاهیبخشی نیز سبب میشود دامنه مشارکت عمومی گستردهتر شود و شهروندان با اطمینان بیشتری روند ثبت گزارش و پیگیری حقوق خود را دنبال کنند.
این رویکرد، نهتنها به کاهش تخلفات و اصلاح رفتارهای صنفی کمک میکند، بلکه اعتماد عمومی به نظام نظارتی را افزایش میدهد. استمرار این مسیر میتواند سیستان و بلوچستان را به الگویی از نظارت مشارکتی تبدیل کند؛ الگویی که در آن مردم و دستگاههای مسئول، هر دو نقش فعال و مکمل در سلامت بازار ایفا میکنند.
