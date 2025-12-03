دعوت مرکز ملی فضای مجازی از نخبگان حوزه حکمرانی فضای مجازی برای همکاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی از صاحب نظران، نخبگان و فعالان حوزه حکمرانی در فضای مجازی برای همکاری در طراحی پیش نویس سند تحول ساختاری نظام حکمرانی فضای مجازی کشور دعوت به همکاری کرد.

سند تحول ساختاری نظام حکمرانی فضای مجازی در کشور، سی و ششمین اقدام کلان سند راهبردی فضای مجازی کشور است که مرکز ملی فضای مجازی برای تنظیم پیش نویس آن از نخبگان و کارشناسان این حوزه دعوت به همکاری کرده است.

در طراحی پیش نویس این سند، اهداف، اصول و سیاست‌های بنیادین، معماری نهادی، حقوق و آزادی‌های مردم، پاسخگویی و مسئولیت پذیری نهادها و ضوابط نظارت، ارزیابی و تضمین اجرای هنجارها از جمله محورهای مورد نظر برای دریافت پیشنهادات و نظرات فعالان این حوزه است.

گفتنی است؛ علاقمندان می‌توانند نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل به آدرس Legal@majazi.ir ارسال کنند.