به گزارش خبرنگار مهر، در این بازدید میدانی، وضعیت قلعه تاریخی نصوری به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین آثار میراثی جنوب کشور مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم تسریع در حفاظت، مرمت و آماده‌سازی آن برای رونق گردشگری تأکید شد.

استاندار و هیأت همراه سپس از مدرسه ۱۲ کلاسه باغ شیخ بازدید کردند؛ پروژه‌ای آموزشی که تکمیل آن از مطالبات جدی مردم سیراف است. در این بخش، روند ساخت، نیازهای باقی‌مانده و زمان‌بندی بهره‌برداری مورد ارزیابی قرار گرفت.

در ادامه، طرح ساحل‌سازی زاگرس (شیلاو) و همچنین عملیات اجرایی ورودی شهر سیراف بازدید شد.

استاندار بوشهر ضمن بررسی میدانی مشکلات، بر هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها، رفع معارضات، تأمین اعتبارات لازم و سرعت بخشیدن به تکمیل این پروژه‌ها تأکید کرد.