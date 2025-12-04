خلیلی: مشارکت برای کاهش رنج نیازمندان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتحجتالاسلام حمزه خلیلی چهارشنبه شب در مراسم گلریزان اجتماعی در عسلویه برگزار شد نقش این حرکت مردمی را فراتر از یک اقدام خیرخواهانه مقطعی دانست و اظهار کرد: گلریزان زمانی معنا پیدا میکند که افراد بتوانند درد دیگران را لمس کنند و احساس مسئولیت مشترک در برابر مشکلات اجتماعی داشته باشند.
وی اضافه کرد: آغاز یک حرکت اثرگذار زمانی است که گرسنگی یک کودک یا رنج یک خانواده در جان انسان بنشیند و او را به تلاش وادارد.
معاون قوه قضائیه افزود: هر اقدامی که از سر اخلاص و با حضور جمعی مردم شکل بگیرد، برکت و اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.
وی همچنین از همراهی مردم و نهادهای حمایتی استان بوشهر قدردانی کرد و این همیاری را سرمایهای ارزشمند برای تقویت انسجام اجتماعی دانست.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به یاد و نام شهدای دفاع مقدس و شهدای امنیت، فضای مراسم را نشاندهنده پیوند عاطفی و مسئولیتپذیری مردم عنوان کرد و گفت: مباحث مرتبط با آسیبهای اجتماعی که در این جمع مطرح شد بر پایه تحلیلهای کارشناسی است و تنوع دیدگاهها میتواند به غنای تصمیمگیریها کمک کند.
وی با استناد به آموزههای دینی و تفسیر علامه طباطبایی، عمل جمعی را امری مورد توجه خداوند دانست و یادآور شد: بسیاری از واجبات همچون نماز و جهاد با حضور جمعی ارزش بیشتری مییابند.
خلیلی تأکید کرد تا زمانی که دردهای اجتماعی در عمق وجود افراد نفوذ نکند، انگیزه واقعی برای اقدام به وجود نخواهد آمد.
وی در ادامه با اشاره به سیره پیامبر اسلام، بیان کرد که غم مردم، غم جامعه است و بیتوجهی به مشکلات اقشار آسیبپذیر بیتوجهی به پیکره اجتماع محسوب میشود.
نظر شما