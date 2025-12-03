کلاگر: باند ۱۳ نفره قاچاق چوب در آمل متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی کلاگر گفت: مأموران انتظامی شهرستان آمل موفق شدند باند ۱۳ نفره قاچاق چوبآلات از نوع توسکا و راش را منهدم کنند و در جریان این عملیات، یک کارگاه چوببری غیرمجاز پلمپ و یک خودرو مرتبط با قاچاق نیز توقیف شد.
سرهنگ کلاگر، با اشاره به اینکه متهمان پس از دستگیری برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند تا پرونده آنان مورد بررسی قرار گیرد، افزود: در این اقدام قاطعانه، مأموران توانستند ۱۱۶ تن انواع چوبآلات قاچاق از گونههای توسکا و راش را کشف کنند.
وی ارزش محمولههای کشفشده بنا بر برآورد کارشناسان را بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد و اظهار داشت: این عملیات نشاندهنده عزم جدی دستگاههای انتظامی در مقابله با قاچاق منابع طبیعی و حفاظت از جنگلها و محیط زیست منطقه است.
جانشین انتظامی استان مازندران گفت: فرماندهی انتظامی با جدیت در برابر قاچاق منابع طبیعی ایستاده و اجازه نخواهد داد سودجویان به جنگلها و محیط زیست آسیب برسانند
