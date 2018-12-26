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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۵۹

فرمانده انتظامی آمل خبر داد:

کشف ۸ تن چوب جنگلی قاچاق در آمل

کشف ۸ تن چوب جنگلی قاچاق در آمل

آمل - فرمانده انتظامی آمل از کشف هشت تن چوب جنگلی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نعمت الله آزادی اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر دپوی محصولات و چوب آلات قاچاق در در یکی از مناطق ، موضوع در دستور کار ماموران پاسگاه انتظامی"امامزاده عبدالله" این فرماندهی قرار گرفت.

 وی تصریح کرد:  با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی مشخص شد، قاچاقچیان چوب قصد دارند ۸ تن از محصولات جنگلی را طی چندین مرحله از محل دپوی چوب تخلیه و منتقل کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان آمل، خاطر نشان کرد: با هماهنگی قضائی و با همکاری ماموران اداره منابع طبیعی شهرستان آمل ماموران در عملیاتی ضربتی وغافلگیرانه موفق شدند، ۸ تن چوب جنگلی از انواع راش و شمشاد را در این مناطق کشف کنند.

سرهنگ آزادی با اشاره به اینکه قطع درختان، به تاراج بردن منابع ملی بوده و تبعات زیست محیطی زیادی در پی دارد، از مردم خواست : چنانچه از فعالیت غیرقانونی قاچاقچیان چوب مطلع هستند، مراتب را بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 4496473

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