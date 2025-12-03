۷ پروژه عمرانی شهرستان کنگان بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع با همراهی، فرماندار شهرستان و معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر ضمن بازدید از پروژه‌های عمرانی شهرستان کنگان، در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و مشکلات آنها قرار گرفت. ۲ مدرسه ۱۲ کلاسه و ۶ کلاسه در سیراف مورد بازدید قرار گرفت که مقرر شد با تزریق اعتبار، در مهر ماه سال آینده مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

همچنین قلعه نصوری از بناهای تاریخی جنوب استان که با تلاش میراث فرهنگی و گردشگری به اقامتگاه سنتی تبدیل می‌شود مورد بازدید استاندار قرار گرفت.

این اقامتگاه سنتی با ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع زیربنا، ۲۰ اتاق و ۷۰ تخت دارد و شامل رستوران، کافه، حمام سنتی و ۲ حیاط مجزاست که مرمت و بهسازی آن از پیشرفت ۹۳ درصدی برخوردار بوده و دهه فجر سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

دهکده گردشگری شهر سیراف نیز با مساحت ۲۸ هزار مترمربع و سرمایه‌گذاری ۵۶۰ میلیارد ریالی از پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی برخوردار است که فاز اول پروژه در دهه فجر سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

پروژه راه روستایی پارس ۳ کنگان نیز با سرمایه‌گذاری ۱۰۶ میلیارد تومان مورد بازدید استاندار بوشهر قرار گرفت که فاز نخست پروژه، تکمیل و آماده بهره‌برداری است.

دهکده گردشگری بنک نیز با مساحت ۲۲ هکتار و سرمایه‌گذاری ۱۷۰ میلیارد تومان مورد بازدید استاندار قرار گرفت و مقرر شد تا دهه فجر سال جاری به بهره‌برداری برسد.

کلینیک تخصصی شهید هاشمی کنگان نیز مورد بازدید استانداربوشهر قرار گرفت. این کلینیک با زیربنای ۱۸۰۰ مترمربع و سرمایه‌گذاری ۲۴۴ میلیارد ریال احداث شده که اکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مقرر شده تا دهه فجر امسال به بهره‌برداری برسد.